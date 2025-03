Vreugde en verdriet op voetbalveld ASVB

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZONNIG | MORGEN ENKELE BUIEN

We hebben vandaag bij ons nog veel zon, want net als gisteren is er alleen een beetje sluierbewolking. Gisteren steeg de temperatuur tot rond de 20 graden, vandaag wordt het ongeveer 18 graden. Dat is nog steeds zacht voor deze tijd en er is ook weer een matige tot vrij krachtige wind uit oost tot zuidoost (windkracht 3 tot 4, vlagen van windkracht 5).

Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht en morgen is er kans dat er wat regen gaat vallen. Vooral morgenochtend kunnen er enkele buien vallen en heel veel valt er niet, maar het is heel goed tegen de droogte van de laatste tijd. De temperatuur ligt morgenmiddag rond 15 graden en dan is er soms weer wat zon, de wind is morgen zwak tot matig uit het oosten (windkracht 2 tot 3).

Maandag komt de wind uit het noorden en dat geeft ook vrij veel bewolking met ‘s ochtends een enkele bui en 13 tot 15 grdaden. Dinsdag is het 11 tot 13 graden met af en toe regen en een westenwind, daarna zijn er enkele overwegend droge dagen met zonnige perioden en ook dan een graad of 12.