Achtste editie Bruintje Beer Tocht een groot succes!

MUSSELKANAAL – Ondanks een natte start waren de weergoden de Bruintje Beer Toertocht dit jaar gunstiger gezind dan vorig jaar. Maar liefst ruim 600 fietsers meldden zich vanmorgen aan de start in de kantine van de sporthal te Musselkanaal, waar voor iedereen een kopje koffie met een heerlijke Bruintje Beer koek klaar stond.

Middels voorinschrijvingen was de tocht reeds in december al na 3 dagen volgeboekt. Bij de Burcht in Wedde werd een optreden verzorgd door dweilorkest Wakker Worden uit Veendam, terwijl traditiegetrouw in de vesting Bourtange de deelnemers van de 90 kilometer tocht muzikaal onthaald werden door Krzysztof Groen.



De deelnemers waren uiterst tevreden over de organisatie en het verloop van de dag en genoten na afloop van de tocht nog even na in sporthal de Veenhorst van een drankje en een lekkere maaltijd.



Al met al mogen we weer spreken van een zeer geslaagd evenement. Binnenkort zal de exacte opbrengst van het evenement, die ten goede komt aan vakanties voor kinderen uit de regio in het Kinderhotel te Wedde bekend gemaakt worden.



De organisatie benadrukt dat zonder sponsoren en vrijwilligers het organiseren van een dergelijk evenement niet mogelijk is. Men wil dan ook bij deze niet alleen de deelnemers maar iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze toertocht nogmaals bedanken. Ons motto: ”Samen sportief voor de regio!” heeft op deze wijze weer een mooie invulling gekregen.



Op de website www.bruintjebeertocht.nl en de Bruintje Beer Tocht Facebookpagina kan men foto’s bekijken en een impressie van de prachtige tocht krijgen.

