Brandweer rukt uit voor buitenbranden in Hoogezand

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN WAT REGEN | WISSELENDE DAGEN

De zonnige dagen zijn even voorbij want de bewolking overheerst. Er is vannacht ook al wat regen gevallen en vandaag overdag valt er ook een beetje regen. Een paar kleine opklaringen zijn er ook nog wel, maar de wind is minder sterk, die is nu windkracht 2 tot 4. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 15 graden.

Morgen is er ‘s ochtends nog veel bewolking en kans op een bui, morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel droog met enkele opklaringen. De wind draait naar het noordwesten, maximum ook morgen rond 15 graden.

Dinsdag is er een westenwind en dat geeft ‘s middags en ‘s avonds af en toe regen en een maximumtemperatuur rond 13 graden. Woensdag lijkt daarna droog en vrij zonnig te zijn, donderdag is weer een bui mogelijk. Licht wisselvallig weer dus.