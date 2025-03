VLAGTWEDDE – ‘Golfen is dikke fun’ was de reactie van één van de deelnemers aan de ‘Kennismakingsclinic’ van Golfclub Westerwolde. ‘Eerlijk gezegd, dacht ik dat het toch een beetje een ‘kaksport’ was, maar het is hier super relaxed en golfen is kicken’. Verschillende belangstellenden hadden zich verzameld in het nieuwe clubhuis van de Golfclub. Zij waren door familie / vrienden of de lokale media nieuwsgierig gemaakt of golfen de nieuwe uitdaging van 2025 zou worden.



De potentiële nieuwe golfers genoten van koffie/thee en koek, terwijl ze uitleg kregen over golfclub Westerwolde, het mooie Westerwolde en de golfsport. Na dit inleidende praatje, waarin duidelijk werd dat golfen in Vlagtwedde sportief, gezellig en ontspannend is, werd onder begeleiding van enthousiaste leden van de golfclub gesnuffeld aan de eerste basisvaardigheden: grip (hoe houd je een club vast), stand, swing en werden er ballen op de driving range geslagen. Daarna werd er gechipt en wedstrijdjes gedaan met putten in de hole. En tenslotte kwam het échte werk: een echte hole spelen, met als doel dit in zo weinig mogelijk slagen te voltooien.

Na de clinic hebben bijna alle belangstellenden, zich opgegeven voor het kennismakingspakket: ‘In 3 maanden tijd een GVB, golfvaardigheidsbewijs halen’. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen en…. golfen kun je 365 dagen per jaar. Alleen als de baan te nat is of als het gevroren heeft kan er niet gespeeld worden.

De eerste liefhebbers hebben zich alweer opgegeven voor de volgende gratis Kennismakingsgolfclinic op 10 mei. Daarna volgen er nog twee: op zaterdag 19 juli en 27 september. Wilt u er ook bij zijn of wilt meer weten over golfen bij GC. Westerwolde ga dan naar onze website www.gcwesterwolde.nl of mail naar info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.

Ed van de Bunt