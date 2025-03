Kunstenares Erika Stulp viert 80e verjaardag met boekpresentatie in eigen galerie

OUDESCHANS – Op zondag 30 maart aanstaande viert kunstenares Erika Stulp haar 80e verjaardag in haar eigen Galerie Erika Stulp in Oudeschans. Ter ere van deze bijzondere mijlpaal wordt een speciaal boekje gepresenteerd dat een intiem portret schetst van haar leven en werk.



Erika Stulp laat al decennialang een onuitwisbare indruk achter met haar expressieve schilderkunst. Haar nieuwste serie, “Crying Brides”, vormt het hart van het boek en raakt aan een schrijnend actuele thematiek. In deze reeks verbeeldt zij vervallen Groningse boerderijen als bruiden in tranen – krachtige symbolen van schoonheid, verval en vergankelijkheid. De schilderijen zijn zowel een artistiek statement als een aangrijpend eerbetoon aan het Groningse landschap, dat zwaar is getroffen door aardbevingen en verwaarlozing. Crying Brides is ook te zien in cultuurcentrum De Klinker te Winschoten vanaf begin april t/m juni 2025.



Het boekje bevat naast deze recente werken ook een biografie en een overzicht van Erika’s artistieke ontwikkeling. Het biedt een uniek inkijkje in de wereld van een kunstenaar die met haar werk weet te ontroeren, te confronteren en verhalen te vertellen die niet vergeten mogen worden.



Locatie: Galerie Erika Stulp, Molenweg 4, 9696 XN Oudeschans

Foto’s/ info: Wim van der Kuip