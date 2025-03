Martin Peereboom winnaar zesde klaverjasavond V.V. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Waren het in de maand februari nog tien kaarters die een puntentotaal van boven de 5000 scoorden, vrijdagavond 21 maart was deze eer alleen weggelegd voor Martin Peereboom. Met een score van 5013 punten werd hij de zesde dagwinnaar in de strijd om het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde. En dat terwijl de gemiddelde score van 4563 maar twee punten lager lag dan het gemiddelde van de speelavond in de maand februari. Op de tweede plaats eindigde de winnaar van de vorige speelavond; Kina Uildriks kaartte een totaal van 4972 punten bij elkaar. Slechts vier punten minder had Geert Alberts en hij eindigde dan ook met 4968 punten op de derde plaats. De top vijf werd deze avond gecompleteerd door Reina Sagel (4967 punten) en Berend de Jager (4952 punten).

De gemiddelde score deze avond was dus 4563 punten uit vier partijen van twaalf spelletjes. De hoogste score in één partij was 1535 punten; de laagste 629 punten. Al met al was het weer een gezellige klaverjasavond in de kantine op sportpark De Barlage met totaal 30 deelnemers. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

Na zes speelavonden gaat Leendert Boltjes nog steeds aan de leiding in het algemene klassement en wel met een score van 29.173 punten vanuit de eerste zes speelavonden. Op de tweede plaats in het klassement staat Bert van Hateren met 28.983 punten en Heerke Beukema volgt met 28.521 punten. Hierbij opgemerkt dat de laagste weg te strepen score nog niet in dit puntentotaal is verwerkt. Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Dit betekent dat er bij dertien deelnemers nu al de laagste score kan worden weggestreept en dat er totaal nog 31 deelnemers zijn die in aanmerking kunnen komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde. Voor een aantal is dit alleen weggelegd als ze ook deelnemen aan de laatste ronde m.b.t. het kampioenschap op vrijdag 18 april. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.

De volgende klaverjasavond, wat tevens de finaleavond is, staat dus gepland op vrijdag 18 april om 19.30 uur, eveneens in de kantine op het sportpark. De activiteitencommissie heeft het plan opgevat ook dit jaar weer het Open Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap te organiseren. Dit kampioenschap vindt plaats op vrijdagavond 16 mei, eveneens in de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.

HJ Pleiter