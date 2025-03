Publiek geniet van ’t Verkeerde bed van toneelvereniging ABTB

TER APEL – Ook dit jaar speelt toneelvereniging ABTB in de Maten. Zij brachten in dorpshuis de Vluchtweide de klucht ’t Verkeerde bed op de planken.

Op 15 maart en 22 maart speelde toneelvereniging ABTB in de Maten de klucht: ’t Verkeerde bed, geschreven door Roelof Steenbergen. De rolverdeling was als volgt:

Hendrik Jan Ganzepeper Eigenaar café gespeeld door Hans Tieks

Elisabeth Ganzepeper zien vrouw gespeeld door Dineke Bults

Bertha Buurvrouw gespeeld door Greetje Hemmen

Knelis Vaste knecht gespeeld door Gerhard Brunen

Zwaantje Huishoudster bij veearts gespeeld door Sieni Deddens

Marijke Serveerster gespeeld door Silvia Brunen

Bertus Boswachter gespeeld door Bennie Gunnewijk

Grietje Huishoudelijke hulp gespeeld door Diana ophof

Zwaantinus Veearts gespeeld door Hans Jalving

Souffleuse Johanna Veenstra

Het verhaal ging over het dorpscafé annex hotel, waar de dominante Hendrik Jan Ganzepeper de scepter zwaait. Daarnaast is hij een gewaardeerd raadslid en voorzitter van verschillende verenigingen. Hij denkt ook nog tijd te hebben om zijn serveerster het hof te kunnen maken, die daar niet echt van gediend lijkt. Hendrik Jan wringt zich in alle bochten om zijn zin te krijgen. Hoe hij één en ander voor zijn vrouw en de dorpsgenoten verborgen weet te houden is de vraag. En welke rol spelen de boswachter, de veearts en zijn buurvrouw?

De avond werd geopend door Herman Schlimbach. In de pauze en na afloop was er muziek van Miranda & the Music Boys. De voorstellingen werden mede mogelijk gemaakt door: Rabobank, Hesse Fonds en gemeente Westerwolde.

Foto’s: Gerda Boeijing