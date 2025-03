Westerwolde neemt het op tegen het op de derde plaats staande Nieuw-Buinen

VLAGTWEDDE – Na een ongeslagen reeks van vier wedstrijden ontvangt Westerwolde vanmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde een van de kandidaten die, gelet op de huidige ranglijst, in staat moet word geacht het kampioenschap binnen te halen.

Hoewel het eerste treffen in en tegen Nieuw-Buinen met moeite door Westerwolde middels een 2 – 1 overwinning over de streep werd getrokken, zullen de Vlagtwedders alle zeilen bij moeten zetten om ook nu tot een eveneens aanvaardbaar resultaat te komen. Maar zoals vaker al is gezegd, op voorhand is Westerwolde tegen geen enkele ploeg uit de vierde klasse B kansloos. Ook deze wedstrijd begint weer met 0 – 0 en als dezelfde wedstrijdmentaliteit als de afgelopen weken ten toon wordt gespreid, dan kan men een heel eind komen. Het bijzondere aan dit duel is dat de huidige trainer van Westerwolde het volgende seizoen bij Nieuw-Buinen aan het roer staat. Voor Woortman dan ook zeer zeker een treffen waar hij met de nodige belangstelling naar uit zal kijken.

Ondanks de remise afgelopen zondag tegen Buinen staat Nieuw-Buinen op een mooie derde plaats in de tussenstand en blijft de ploeg van trainer Jeroen Wiegman nog steeds meedoen in de strijd om het kampioenschap. “Het andere Oranje” heeft intussen 17 wedstrijden gespeeld en daaruit 39 punten behaald met een doelsaldo van 40 – 17. Gelet op bovenstaande moge het duidelijk zijn met welke intentie Nieuw-Buinen zondagmiddag naar De Barlage komt. En aanhangers van Nieuw-Buinen die met de supportersbus naar Vlagtwedde komen zullen dat vast en zeker ondersteunen.

Na een gelijkspel en drie overwinningen op rij deze zondagmiddag voor Westerwolde dus het tweede treffen met Nieuw-Buinen. Westerwolde heeft momenteel 16 wedstrijden gespeeld en daaruit 29 punten behaald. Het doelsaldo van de roodwitten is 38 – 26. Om in de top van het klassement mee te blijven draaien, zal er ook komende zondagmiddag in eigen huis een zo optimaal mogelijk resultaat moeten bewerkstelligd. Hoewel de kans op deelname aan de nacompetitie gering is, kan met nog acht wedstrijden te spelen wat dit betreft nog van alles gebeuren.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Nieuw-Buinen is dhr. M.G. Langenberg uit Erica. De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur. Pupil van de Week is Sam Begeman spelend in Westerwolde JO11-1. Bij binnenkomst zal zondagmiddag aan een ieder opnieuw het programmablad met verloting worden aangeboden. Daarnaast wordt er aan niet-leden van Westerwolde een entreebedrag gevraagd.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Nieuw-Buinen is ’t Oal Kroegie, een horecagelegenheid centraal gelegen in de vesting Bourtange. Dit café biedt zowel de particuliere als de zakelijke gast in een gezellige, warme en authentieke sfeer diverse mogelijkheden op een unieke locatie. Uiteraard kan dit ook meestal op het terras met een mooi uitzicht over het gehele marktplein van de vesting. Tijdens het seizoen wordt er elke zondag om 15.00 uur vanaf het marktplein gestart met een demonstratie kanonschieten door het Exercitie Peloton Bourtange, welke dan live te volgen is.

Graag willen we dan ook Henk Hebers jr. en zijn personeel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal voor deze middag. Als trouwe sponsor van de v.v. Westerwolde biedt ’t Oal Kroegie ook dit seizoen weer op deze manier haar jaarlijkse steun. En dat wordt altijd ten zeerste op prijs gesteld.

HJ Pleiter