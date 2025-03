Westerwolde verslaat Nieuw-Buinen opnieuw met 2-1

VLAGTWEDDE – Nadat Westerwolde in het eerste weekend van november van het vorig jaar een zwaarbevochten overwinning behaalde in de uitwedstrijd tegen Nieuw-Buinen, werd er zondagmiddag 23 maart in eigen huis eveneens een 2 – 1 overwinning over de meet getrokken. En ook deze vierde zege op rij voor de roodwitten kan het predicaat zwaarbevochten meekrijgen, want met name in de tweede helft was het vooral tegenhouden. Maar dat ging de elf van trainer Wessel Woortman ook nu weer prima af en als Westerwolde de spaarzame tegenstoten beter had afgewerkt, had de overwinning beslist groter kunnen uitvallen. Neemt niet weg dat de overwinning van Westerwolde verdiend was, waarvan de basis met name in de eerste helft werd gelegd. Bij vlagen prima aanvallend voetbalspel maakte het toen de verdediging van Nieuw-Buinen erg lastig, hetgeen dan ook in een 2 – 0 voorsprong bij rust resulteerde. Spannend werd het nog even toen Nieuw-Buinen de aansluitingstreffer scoorde en Westerwolde in de ultieme slotfase nog een strafschop tegen kreeg. Maar de deze middag foutloos keepende doelman Bas Boonman van Westerwolde wist hiermee wel raad en door de strafschop te stoppen, kon hij zich dan ook als man of the match laten kronen.

Gedurende het eerste kwart van de wedstrijd was het vooral aftasten geblazen. Kleine kansen over en weer waren het gevolg en een scherp vlaggende assistent-scheidsrechter van Nieuw-Buinen zorgde ervoor dat snel uitgevoerde counters van Westerwolde bij voorbaat al kansloos waren. Maar toen René v.d. Laan in de 26e minuut over de linkerkant wel aan buitenspel ontsnapte, was het dan ook meteen raak. Niet zelfzuchtig legde hij de bal op maat breed voor de instormende Joran Luijten die daarna met een uiterste krachtsinspanning de bal in het lege doel wist te schuiven: 1 – 0. En toen ruim tien minuten later een verdediger van Nieuw-Buinen volledig mistastte, was René v.d. Laan er zelf als de kippen bij om de bal vrij voor doelman Marcel Waarsing op beheerste manier binnen te schieten: 2 – 0. Nieuw-Buinen probeerde nog voor de rust de aansluiting te realiseren, maar verder dan één opgelegde kans kwam het deze middag in het blauw gestoken “andere oranje” niet. Voor arbiter Langenberg uit Erica – die deze middag een prima pot floot en slechts één gele kaart voor een speler van Nieuw-Buinen nodig had om het duel in goede banen te leiden – niet lang daarna het moment om beide ploegen en begeleiding richting de kleedkamers te sturen voor een kwartiertje rust.

Uiteraard probeerde Nieuw-Buinen in het tweede bedrijf het tij nog te keren, maar kwam daarbij in eerste instantie niet verder dan een aantal corners en halve kansen. Een soeverein spelende captain Rudolf Riks zette zijn medeverdedigers steeds weer op de goede plaats en met de al weken kenmerkende prima wedstrijdinstelling kon menig aanval van Nieuw-Buinen dan ook tijdig worden geneutraliseerd. En met iets meer rust en overzicht had Westerwolde de verkregen voorsprong zelfs nog kunnen uitbouwen. Maar mede door goed keeperswerk van sluitpost Waarsing van Nieuw-Buinen bleef het tot de 75e minuut 2 – 0. Door een mooi doelpunt van Mike Schipper namens Nieuw-Buinen werd het vanaf dat moment nog even billenknijpen voor geheel Vlagtwedde en omstreken: 2 – 1. En toen er in de ruim bemeten extra tijd door scheidsrechter Langenberg wegens hands nog een penalty aan Nieuw-Buinen werd toegekend, verzoende een ieder zich al met een gelijkspel. Daar dacht doelman Boonman van Westerwolde anders over en door de juiste hoek te kiezen stopte hij de minder goed ingeschoten strafschop van de bal opeisende Mike Schipper op prima manier. Dat Boonman kort daarna te midden van alle spelers en begeleiding van Westerwolde de gevierde man was, moge duidelijk zijn.

Door deze mooie overwinning blijft Westerwolde in de race om de vierde plaats in de einstand met wie weet nog uitzicht op meer. Eerste vereiste daarbij is het winnen van de komende wedstrijden om daarna in de maand mei te zie hoe de vlag erbij hangt als er tegen de huidige top van de vierde klasse B moet worden aangetreden. Komende zondag (30 maart – 14.00 uur) gaat Westerwolde op bezoek in Gieterveen, waar de plaatselijke trots de achttiende tegenstander is in deze tot dusver voor Westerwolde naar tevredenheid verlopende competitie. Uiteraard wordt er ook dan, evenals deze middag het geval was, weer op de nodige steun van de eigen aanhangers gerekend.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes ( 76e min. Ben Ophof) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Michel ter Horst (76e min. Milan Kater) – Joran Luijten– René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. M.G. Langenberg uit Erica

Aantal toeschouwers: 187

Amusementswaarde: 8

Tekst en foto’s: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER