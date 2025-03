Filmmuziek in theater van Beresteyn, groot succes

VEENDAM – Afgelopen zondagmiddag 23 maart werd theater vanBeresteyn even omgetoverd tot een bioscoopzaal zonder scherm, waar het VKSO, het orkest van de veenkoloniën, de allergrootste filmsoundtracks LIVE uitvoerde voor een goed gevulde zaal. Van de epische klanken van ‘Star Wars’ tot de meeslepende melodieën van ‘The Pacific’ en ‘Far and Away. Het publiek werd getrakteerd op een middag vol muzikale hoogtepunten van het witte doek.

Het orkest, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, bewees dat filmmuziek op zichzelf al een hoofdrol kan spelen. Met de herkenbare ‘Pirates of the Caribbean’, de dramatiek en heroïek van Hans Zimmer’s ‘Gladiator’ en grootschalige orkestrale werken als ‘Harry Potter’ en ‘The Mask of Zorro’, waren er ook intieme momenten. Het ijzingwekkend mooie ‘Schindler’sList’, met een ontroerende vioolsolo van Lysette Lever Meijer, bezorgde menigeen kippenvel.

‘Je vergeet bijna dat je in een theater zit en niet in een film’ aldus een enthousiaste bezoeker.

Met een verrassende toegift van de wereldberoemde ‘Lord of the Dance’, nam het VKSO een groot applaus in ontvangst van een groot aanwezig, enthousiast publiek.

Na het succes van deze middag kijkt het orkest al vooruit naar een volgend muzikaal avontuur. Welke soundtracks op het programma zullen staan, blijft nog even een verrassing, maar één ding is zeker: voor liefhebbers van muziek en film is dit een evenement dat je niet mag missen.

Helma Leutscher

Foto’s: Henk Drenth