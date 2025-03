Gemeente spreekt zich uit tegen opslag kernafval in Bourtange

BOURTANGE, WESTERWOLDE – Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde heeft zich uitgesproken tegen de mogelijke opslag van kernafval in de provincie Groningen, en specifiek in Bourtange. Daarom dient de gemeente een zienswijze in tegen het rapport van het Nationaal

Programma Radioactief Afval (NPRA), dat momenteel ter inzage ligt.



Wethouder Kuper: ‘Nu is het moment om actie te ondernemen’

Wethouder Kuper, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening: “Op dit moment is er geen sprake van concrete plannen of verzoeken voor de opslag van kernafval in zoutformaties. Toch is dit vroege stadium juist het moment om in actie te komen en ongewenste scenario’s voor de toekomst te voorkomen. Namens het gehele college benadruk ik dan ook dat de opslag van kernafval in deze regio onaanvaardbaar is!”



Wat staat er in het NPRA?

Het Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA) beschrijft het Nederlandse beleid voor het beheer van

radioactief afval. Momenteel wordt dit afval bovengronds opgeslagen bij COVRA in Vlissingen. De bedoeling is dat het in 2100 ondergronds geborgen wordt. Een van de mogelijke oplossingen die het NPRA aandraagt, is berging in zoutformaties. Onder de vesting Bourtange bevindt zich zo’n formatie. Het NPRA wordt periodiek geactualiseerd en ligt nu opnieuw ter inzage. Tot 24 maart 2025 kunnen inwoners en overheden hun zienswijzen indienen.



Zienswijze Westerwolde: veiligheid en leefbaarheid in gevaar

Het college van Westerwolde stelt dat de provincie en haar inwoners recht hebben op een veilige en

duurzame leefomgeving. De opslag van kernafval zou risico’s met zich meebrengen voor mens, natuur en

economie. Dit past volgens de gemeente niet binnen de toekomstvisie van Groningen als een groene,

innovatieve en leefbare provincie. Daarom roept de gemeente het Rijk op om af te zien van plannen voor kernafvalopslag in deze regio. Ook pleit Westerwolde voor meer transparantie en inspraak voor inwoners. Samen met andere betrokken gemeenten en belanghebbenden blijft Westerwolde zich actief verzetten tegen het gebruik van zoutformaties in Groningen als mogelijke opslagplaats voor radioactief afval.

Online zienswijze indienen

https://www.formdesk.com/minienw/zienswijzenformulier_npra/?get=1&sidn=ce5c46502384441ba021ce893419811f