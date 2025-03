Guy Verlinde en Tom Eylenbosch verzorgen bluesconcert in Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Blues in Pekel organiseert in samenwerking met de Culturele commissie Pekela voor de vierde keer een bluesconcert in het Albatros gebouw in Nieuwe Pekela. Op 6 april treedt het duo Guy Verlinde en Tom Eylenbosch op.

In 2024 werden Guy Verlinde en Tom Eylenbosch bekroond met de Belgian Blues Award voor Beste Duo. Deze prijs is een belangrijke mijlpaal in hun muzikale reis. Hun samenwerking ontstond in het hart van de Belgische blues scene, waar ze met hun energieke optredens snel naam maakten in België en daarbuiten.



Guy Verlinde

Het afgelopen decennium domineerde Guy Verlinde (1976° – GENT/AARTRIJKE) de Belgische blues & roots scene. Hij toerde non-stop door Europa, nam 16 albums op in 15 jaar en speelde in tal van prestigieuze clubs (AB, De Roma, OLT,…) en op internationale festivals (Blues Peer, Cognac Blues

Passions, Moulin Blues,…) waar hij de affiche deelde met grootheden als: BB King, John Fogerty, Tony Joe White, Santana, John Hiatt, Canned Heat, Jeff Beck…



Zijn live shows zijn van een hoog niveau. Door zijn met Blues, Roots & Americana doordrenkte songs wordt hij vaak vergeleken met Doug MacLeod, Ian Siegal, Hans Theessink & Guy Davis met wie hij in het verleden verschillende keren samenspeelde. Hij stond ook samen met zijn vriend Tiny

Legs Tim (1978°-2022†) aan de wieg van de florerende Gentse blues scene.



Tom Ellenbosch

Guy vormt sinds enkele jaren een vast duo met de getalenteerde pianist Tom Eylenbosch (2000° –

KEERBERGEN). In de loop der jaren breidde Tom zijn muzikale expertise uit en speelt ondertussen ook gitaar, Hammond-orgel en banjo. Geïnspireerd door opmerkelijke artiesten als Jerry Lee Lewis, Dr. John, Otis Spann,… ontwikkelde Tom zijn unieke stijl en geluid. Hij was op zijn 16de één van de jongste muziekdocenten in België.



Nieuw album: Promised Land Blues

Begin 2025 brengen Guy & Tom een nieuw album uit, dat zal gepaard gaan met een uitgebreide Europese tournee. Elk nummer op Promised Land Blues weerspiegelt hun gedeelde passie voor de blues. Guy’s gitaarwerk en zang kanaliseren de geest van blues grootheden terwijl ze frisse, hedendaagse elementen introduceren. Tom’s piano en banjo vormen het perfecte contrapunt en spelen ingewikkelde melodieën die elk nummer aanvullen en verheffen.



De positieve kracht van de blues

Een concert van Guy Verlinde is een muzikale reis, doordrenkt met verhalen over liefde, hoop, wederopstanding… die de heilzame kracht van muziek benadrukt. Guy is een geboren entertainer en verteller. Met zijn verhalen & songs weet hij als geen ander zijn publiek te raken en stuurt hen telkens met een flinke dosis positiviteit naar huis.

Het optreden vindt plaats in het Albatros gebouw. A. Westerstraat A 83. te Nieuwe Pekela

Aanvang 15.00 uur

Reserveren per email. info@sccpekela.nl

Jaap van Mannekes