Live aflevering van Blueprint op 4 april

VEENDAM – Op vrijdag 4 april vindt vanuit het Odd Fellow Huis in Veendam weer een nieuwe live aflevering van Blueprint plaats. Deze keer een mix van blues en country, nl. het blues duo The Mudbirds en het country duo Robert Weston en Rogier Brink. Zoals altijd van 17.00 – 19.00 uur met presentator Thomas Kaldijk en de entree is gratis.

The Mudbirds

The Mudbirds’: een grensverleggend blues duo. Originele geluiden, moderne harmonieën, onverwachte ritmes en een zeldzame combinatie van mondharmonica en diverse slide-gitaar instrumenten. Niet makkelijk om te plaatsen, ergens tussen blues, bluegrass en wie weet waar! Veelal vermijden ze de gebruikelijke voorspelbare clichés. Met de blues als uitgangspunt verkennen ze nieuwe wegen, er is nog veel te ontdekken. Blues blijft de basis maar hier en daar hoor je duidelijk de invloed van verschillende muziekstromingen zoals bv. Wereldmuziek, Minimal music, Ierse muziek, Oosterse muziek en Bluegrass. Misschien beter omschreven als ‘World Blues’. In hun zoektocht naar nieuwe geluiden omarmt de muziek van The Mudbirds een breed scala aan klanken, van subtiele songs tot expressieve rock. Een mix van pure akoestische, en krachtige elektrische, rock en blues. Stuwende ritmes, aangedreven door een stompbox, scheurende gitaren en harmonica. Alan Laws (UK) is eind jaren 70 begonnen als ‘busker’ (straat muzikant) in de Londense metro. Hij is een harmonica-virtuoos en combineert techniek met krachtige, maar ook subtiele tonen. René Tweehuysen (NL) is een lap-slide gitaar en bottleneck-slide gitaar specialist met een unieke stijl. Binnen ‘The Mudbirds’ geeft hij op een persoonlijke en uiterst dynamische wijze kleur aan de muziek. In 2011, 2017 en 2023 stonden The Mudbirds in de finale (solo/duos) van The Dutch Blues Challenge, waarbij ze in 2011 en 2023 tot winnaars werden uitgeroepen. Als gevolg hiervan vertegenwoordigden ze in 2012 en 2024 Nederland op de prestigieuze International Blues Challenge in Memphis. Hun cd’s ‘Slick Blues’ en ‘Stumble Trip’ hebben uitstekende recensies ontvangen. ​​​

Instrumentatie:

Alan Laws (UK) – akoestische gitaar, zang, harmonica, shruti box.

René Tweehuysen (NL) – weissenborn, bottleneck slide gitaar, electric lapsteel, dobro, stompbox.

Robert Weston & Rogier Brink

Robert is een country singer en songwriter uit het noorden van Nederland. Om zijn droom te verwezenlijken nam hij, met behulp van een geslaagde crowdfunding campagne, zijn debuutalbum op in het hart van Nashville. Hij werkte hierbij samen met niemand minder dan Luke Combs producer Kenny Royster. Robert’s reis door de USA nam een onvergetelijke wending toen hij mocht spelen in het legendarische Bluebird Cafe in Nashville! Robert wordt in deze sessie begeleid door Rogier Brink, lid van countryband ‘The Ramblin’ Boots’. Een nieuwe EP staat gepland voor voorjaar 2025

Thomas Kaldijk