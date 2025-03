VEENDAM – Op donderdag 17 april 2025 wordt op NPO 1 live vanuit het Zeeuwse Terneuzen The Passion uitgezonden. Veendammers krijgen ook dit jaar weer de unieke mogelijkheid om Lutje Passion op een persoonlijke manier te beleven. Vanaf 18.30 uur wordt er verzameld op het museumplein in het centrum van Veendam. Vanaf daar zal een grote processie starten met een groot wit kruis door het centrum van Veendam. Ook dit jaar worden tijdens de processie de deelnemers tijdens de route worden meegenomen in het verhaal van de lijdensweg van Christus.

De processie gaat ook dit jaar weer door het centrum van Veendam met onderweg verhalen en livemuziek. “We hebben naar aanleiding van afgelopen jaar veel mensen gehoord die geraakt waren door de processie in combinatie met de verhalen en muziek, reden te meer om ons hieraan vast te houden. “, aldus Maikel-Owen van Deest, organisator van Lutje Passion in Veendam. Hoe de verhaallijn dit jaar in elkaar zit wil Van Deest nog niet zeggen, “maar dat het weer bijzonder wordt is zeker”.

Het verzamelen is zoals andere jaren ook om 18:30 uur op het Museumplein in Veendam en de processie start om 19:00 uur. Meedoen aan dit evenement is gratis en kan zonder opgave. De processie is op tijd afgelopen zodat mensen thuis weer naar De Passion op TV kunnen kijken.

Unieke beleving, kruisdragers gezocht:

Het grote kruis van Lutje Passion moet minimaal door 8 mensen worden gedragen. “Het is een zwaar kruis, maar dat is ook de bedoeling. Van vorige edities weten we dat mensen die meegelopen hebben en het kruis hebben gedragen het als heel bijzonder hebben ervaren. Het doet je even nadenken over diverse dingen in het leven.”

Wilt u tijdens de route het kruis dragen dan kunt u een bericht sturen aan venvanveendam@centrumveendam. U ontvangt dan alle informatie die u nodig bent. Opgeven kan tot 10 april 2025.

The Passion is een passiespel over de laatste uren van Jezus leven en Zijn opstanding uit de dood. “Iedereen kan echt aansluiten en meedoen” aldus Van Deest.

Bron: Peter Panneman