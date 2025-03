Oldambsters maken oogstrelende lunchborden in Winschoter Powerlab

WINSCHOTEN – Op 22 en 23 maart vonden er in het Powerlab aan de Bovenburen 72 vier The Blue Barge keramiekworkshops plaats. Onder leiding van keramiste Marlies Crooijmans en vormgeefster Marieke van Loenhout werden door de deelnemers 160 borden in de stijl van De Blauwe Schuit gemaakt. De kunstenaars kwamen naar Winschoten op uitnodiging van projectleider Lenny Bulthuis. De activiteit werd door meer dan 70 Oldambsters bezocht.



Bevrijdingslunch

De kleurrijke borden vervullen een centrale rol tijdens het bevrijdingsfestival van de gemeente

Oldambt. Op de borden zal een bevrijdingslunch worden geserveerd. Niet alleen de deelnemers van

de keramiekworkshop schuiven aan bij deze maaltijd. Ook de dansers, (hoorspel-)acteurs, dichters en

koorzangers van het The Blue Barge activiteitenprogramma, vrijwilligers van het Bevrijdingsfestival,

vrijwilligers van De Dichte Knip en contacten van de keramiekworkshopdeelnemers worden gevraagd

om mee te eten. Door samen te eten vieren we 80 jaar bevrijding. En maken we de hoop op nog eens

80 jaar vrijheid kenbaar aan onszelf, elkaar en de wereld. Het project The Blue Barge kwam tot stand

dankzij bijdragen van de provincie Groningen en het Groninger Museum.



The Blue Barge en De Blauwe Schuit

The Blue Barge is het 21e-eeuwse antwoord op De Blauwe Schuit, de eerste clandestiene uitgeverij

van Nederland die in november 1940 werd opgericht. Het initiatief kwam van drie Winschoters:

dominee August Henkels, zijn buurvrouw Adri Buning, die conrector is van het gymnasium, en

chemicus Ate Zuithoff. Met rijmprenten wilden zij hun vrienden een hart onder de riem steken.

Kunstenaar H.N. Werkman werd de vaste drukker van het initiatief.



De Blauwe Schuit routes

Aan de clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit zijn drie prachtige routes door Winschoten en het

Oldambt gewijd. Deze routes laten je al wandelend, fietsend of varend de rijmprenten van De Blauwe

Schuit, roerende oorlogsverhalen en dit mooie gedeelte van Oost-Groningen beleven! De Blauwe

Schuit routes en het activiteitenprogramma The Blue Barge zijn onderdeel van In het Spoor van De

Ploeg, het e-bikeroutenetwerk rondom leven en werk van de Groninger expressionisten.

Voor informatie ga je naar: https://www.inhetspoorvandeploeg.nl/de-blauwe-schuit/

Lenny Bulthuis