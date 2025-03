Wedstrijdervaring voor vijf jeugdleden van Damclub Winschoten op damtoernooi in Dedemsvaart

DEDEMSVAART, WINSCHOTEN – Om in het wedstrijdritme te blijven, namen vijf jeugdleden van Damclub Winschoten zaterdag 22 maart deel aan de 5e Provinciaal Overijsselse Dambond-cup. (PODB-Cup). Dit traditionele toernooi speelde zich, evenals voorgaande jaren, af in MFC “De Baron” in Dedemsvaart.

Voorzitter Hazen van de Dedemsvaartse Damclub (DDB) mocht als gastheer, klokslag 13:30 uur een kleine 50 jeugdspelers verwelkomen, die ondertussen door Jan Siegers, als basis in groepjes van 8 spelers waren ingedeeld. Met een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde werkte elke groep een zogenaamd “rondtoernooi” af. D.w.z. dat alle spelers in elke groep één keer tegen elkaar spelen. Het geheel stond overigens onder auspiciën van de Provinciaal Overijsselse Dambond (PODB). De enthousiaste deelnemers waren naast Dedemsvaart, afkomstig uit Gramsbergen, Hoogeveen, Westerhaar, Wapenveld, Hijken, Beilen, Finsterwolde en Winschoten.

Damclub Winschoten

Vijf jeugdspelers van Damclub Winschoten: Evelyn, Ryan, Thijs, Albert en Figo, reisden zaterdagmorgen af naar Overijssel. Albert was ingedeeld in groep 3, Evelyn in groep 4, Ryan in groep 5, Thijs en Figo beide in groep 6. Het is namelijk gebruikelijk dat de spelers met de hoogste speelsterkte in groep 1 worden ingedeeld, daarna groep 2 enzovoort. Bij de prijsuitreiking ontvingen de nummers 1 t/m 4 van elke groep een beker. De deelnemers van Damclub Winschoten deden onderhand veel wedstrijdervaring op, maar vielen net buiten de prijzen. Evelyn, Ryan en Thijs werden namelijk 5e in hun groep. Figo en Albert sloten tenslotte het toernooi af met een middenmoot positie.

Toekomstige Jeugdtoernooien

De komende maanden staan weer diverse jeugdtoernooien op de wedstrijdkalender.

Dat begint zaterdag 12 april voor de basisscholen, voor zowel groep 4 t/m 6 als groep 7/8. Op 6 locaties in Nederland staan dan ½ finales om de NK-titel gepland. In het Noorden is dat Hijken in Drenthe voor groep 7/8 de pupillen en Hoogeveen voor groep 4 t/m 6 de welpen. De nummers 1, 2 en 3 uit elke ½-finale groep plaatsen zich voor de finale op 24 mei.

Het volgende en 5e Regio-cup jeugdtoernooi, staat gepland op zaterdag 19 april in Gramsbergen.

Jeugdtoernooi in Finsterwolde

Binnenkort komt nog een jeugdtoernooi in MFC “De Hardenberg” in Finsterwolde, een “thuiswedstrijd” voor de Oost-Groningers. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Schaakclub Van der Linde uit Winschoten en Damclub Winschoten. Vrijdagmiddag 16 mei staan de provinciaal Groningse jeugdkampioenschappen sneldammen op de planning. Deze wedstrijden voor welpen, pupillen en aspiranten worden vanaf 16:30 uur afgewerkt in het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren. Bij dit evenement kunnen de deelnemers zich plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 14 juni in het Nationaal Denksport Centrum “Den Hommel” in Utrecht. 31 mei komt nog het NK voor clubteams welpen en pupillen in de Domstad. Dit toernooi is voor viertallen.

Geert Lubberink