Winschoter Kamerkoor treedt op in de Magnuskerk Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON | GEMIDDELDE TEMPERATUREN

Het is een nevelig begin van de dag met een paar opklaringen, maar lokaal kan er ook nog een bui vallen. Vanmiddag komen er meer bredere opklaringen en de wind wordt zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 14 graden.

Vanavond wordt het redelijk helder en dat is het ook vannacht nog wel, maar er kan dan wat mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen zijn er zonnige perioden met een mengeling van stapelwolken en wat laaghangende bewolking. Later op de dag is het geheel bewolkt en in de namiddag en morgenavond zijn er perioden met regen. Matige westenwind morgen, maximumtemperatuur ook morgen rond 14 graden.

Na morgen hebben we woensdag en donderdag een stabiele situatie. Er komt dan een hogedrukgebied boven Engeland en ons land. Dat geeft woensdag veel zon met wat stapelwolken, donderdag zijn er flinke zonnige perioden met enkele wolkenvelden. Maximum woensdag rond 12, donderdag opnieuw rond 14 graden. Na donderdag komen er via Engeland storingen en regenzones naar ons toe. Dus eind van de week en volgend weekend is het wisselvallig. En dat is dan met middagtemperaturen van 11 tot 13 graden.