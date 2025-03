Workshop Wachtwoordbeheer in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – In de digitale wereld van vandaag is een goed wachtwoordbeheer essentieel om persoonlijke gegevens te beschermen tegen cyberdreigingen. Bibliotheek Veendam organiseert een gratis workshop waarin deelnemers leren hoe ze hun wachtwoorden veilig kunnen beheren en hun online veiligheid kunnen vergroten.

In deze workshop krijgen deelnemers praktische tips over het creëren van sterke wachtwoorden, het gebruik van wachtwoordmanagers en het voorkomen van veelvoorkomende online gevaren, zoals phishing en datalekken. Er wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe je wachtwoorden kunt beheren op een manier die zowel veilig als eenvoudig is. De workshop is geschikt voor iedereen die zijn of haar digitale veiligheid wil verbeteren, of je nu een beginner bent of meer ervaren.

De workshop is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is nodig en kan via de website van Biblionet Groningen of bij de balie van Bibliotheek Veendam.

Datum: donderdag 10 april

Tijd: 14:00 – 16:00 uur

Locatie: Bibliotheek Veendam

Maaike Hermse