Beeld Barmhartige Samaritaan gestolen

WINSCHOTEN – Het kunstwerk de Barmhartige Samaritaan, zestig jaar blikvanger van het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten, is gestolen. Het vijf meter hoge beeld lag op het terrein van een bedrijf aan de Haven Noordzijde in Scheemda. De diefstal is in de nacht van zondag op maandag gebeurd. Het kunstwerk was gerestaureerd om een plek terug te krijgen bij het centrum van Winschoten.

De politie is maandag met onder meer een buurtonderzoek begonnen. Zij is ook op zoek naar mogelijke opnames van deurbelcamera’s of die van een dashcam. Het beeld is naar alle waarschijnlijkheid rond de klok van één uur gestolen.

Het koperen kunstwerk hing sinds 1961 boven de ingang van het voormalig Sint Lucasziekenhuis dat momenteel wordt gesloopt. De waarde van de Barmhartige Samaritaan is onbekend, de emotionele waarde is groot. Verleden jaar werd in het theater in Winschoten door onder andere het zangduo Pé en Rinus een crowdfunding gehouden om het beeld te kunnen restaureren en het in Winschoten te kunnen herplaatsen. De Barmhartige Samaritaan was een creatie van de overleden kunstenaar Wim van den Hoek uit Norg. Eigenaar van het beeld is de gemeente Oldambt.

Mensen met informatie kunnen contact opnemen met de politie

in Winschoten via het telefoonnummer 0900-8844. Opnames kunnen worden geüpload via het meldformulier op politie.nl. Het dossiernummer betreft 2025075435. Anoniem melden kan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Politie Oldambt