Bevrijdingsvuur uit Wageningen komt ook naar Mussel

MUSSEL – Op 5 mei komt het Bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Mussel.

In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen, de Stad der Bevrijding, traditioneel het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken tijdens ‘Vuur van de Vrijheid’, live uitgezonden op NPO 1. Aan het

einde van ‘Vuur van de Vrijheid’ start de Nationale Bevrijdingsvuurestafette. 5.000 estafettelopers uit 229 loopgroepen (een record) verspreiden het Nationale Bevrijdingsvuur naar 201 gemeenten, waarmee ruim twee derde van Nederland wordt bereikt in dit unieke jubileumjaar. De deelnemers lopen de hele nacht met het Bevrijdingsvuur in estafette naar hun thuisgemeente.



Ook Mussel doet mee!

Dit jaar doet een recordaantal lopers mee aan de Bevrijdingsvuurestafette. Ruim 5000 lopers brengen het vuur in de nacht van 4 op 5 mei naar 201gemeenten, verspreid over heel Nederland. In 2023 deden er nog zo’n 1750 lopers mee en afgelopen jaar waren dat er 2500, van Ameland en Veendam tot en met Vlissingen en Goes. Van Maastricht en Sittard tot en met Schagen en Medemblik, en van Enschede en Aalten tot en met Noordwijk en Goeree-Overflakkee. Vanuit Wageningen zal het vuur worden opgehaald door lopers van Runners Stadskanaal.



Loopgroep Runners Stadskanaal

Runners Stadskanaal is dé vereniging voor en door hardlopers in Stadskanaal en omgeving. De vereniging heeft ruim 350 leden die kunnen trainen in één van de acht groepen. In de nacht van 4 op 5 mei brengt de groep het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Mussel in de gemeente Stadskanaal, waar het rond een uur of zes in de middag symbolisch zal worden aangeboden aan de bevolking. De loopgroep

heeft dan een afstand van meer dan 160 kilometer rennend, en in estafette, afgelegd.



Hét symbool voor leven in vrede en vrijheid

Het vuur symboliseert de bevrijding van Nederland, draagt bij aan de boodschap van vrede en vrijheid en is een belangrijk moment in de overgang van het herdenken op 4 mei en het vieren & koesteren van de verkregen vrijheid op 5 mei.



Bevrijdingsvuur volgt route van de bevrijding

Het vuur is afkomstig van de stranden van Normandië, daar waar op 6 juni 1944 de geallieerden de bevrijding van Europa in gang zetten. Sinds 1946 halen Eindhovense wielrenners het bevrijdingsvuur op in de eerste bevrijde Franse stad, Bayeux. In de nacht van 18 op 19 september wordt in Eindhoven het vrijheidsvuur opgehaald door de lopers van de Wageningse atletiekvereniging Pallas’67.

5 mei Comité Mussel, Henk Arnoldus