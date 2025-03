Boswachtersblog van Jelka Vale over Lars de das

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde. Vandaag een update over Lars de das.

Hoi! Vandaag geef ik je een kijkje in mijn huis. Een plek waar wij dassen veel tijd doorbrengen en waar we zuinig op zijn. We houden het goed schoon, zekers als er jonge dassen geboren worden. Benieuwd hoe ik dat doe zonder stofzuiger of bezem? En hoe je een burcht aan de buitenkant kan herkennen? Daar vertel ik je vandaag meer over!

Waar bouwen dassen hun thuis?

Een dassenburcht kan tientallen jaren oud zijn en vele generaties meegaan. Daarom hopen we dat mensen er voorzichtig mee omgaan. Want als we eenmaal een goede plek gevonden hebben, blijven we er graag lang wonen. Door ons fanatieke graafwerk kan een burcht enorm groot worden. We bouwen ze altijd op hoge en droge plekken zodat de holen niet te vochtig worden of onder water komen te staan. Daarnaast kiezen we het liefst voor gemakkelijke grond. Kleigrond is bijvoorbeeld te hard en compact om in te graven. Daarom vind je ons in de provincie Groningen voornamelijk op de zandgronden.

Hoe herken je een dassenburcht?

Onze burchten vallen redelijk goed op in het bos. Ze bestaan uit een aantal grote gaten met veel zand. Toch bouwen we ze wel altijd met voldoende dekking van planten, takken, omgevallen bomen e.d. zodat we een veilige plek hebben. Als je een dassenhol inkijkt, zie je niet veel omdat de gangen al snel afbuigen. Een ander kenmerk is de gebogen zandhoop achter de ingang. En naast ingangen graven wij ook vaak verticale luchtschachten. Deze zorgen ervoor dat er altijd voldoende verse lucht door de burcht stroomt. Er zijn mensen die ons hol op een vossenhol vinden lijken. Maar een dassenhol is breder dan hoog, terwijl een vossenhol vaak hoger is dan breed.

Poetsen als een pro

In tegenstelling tot vossen ben ik een schoon dier. Ik ververs het nestmateriaal dat ik diep in de burcht gebruik heel vaak. De kamers daar zijn ongeveer 60 cm breed en 45 cm hoog. Het nestmateriaal bestaat uit gras, varens, blad en soms dennennaalden. Ik krab dit met mijn sterke voorpoten bij elkaar en sleep het achterwaarts naar binnen. Het oude nestmateriaal werk ik op dezelfde manier weer naar buiten. Dat ik de boel steeds ververs heeft te maken met vlooien en mijten waarvan ik anders last krijg onder de grond. En als er jonge dassen geboren worden ververs ik het nestmateriaal nog vaker. Dit helpt om de jongen schoon en gezond te houden.

Huisgenoten in mijn burcht

Mijn holen worden soms ook door andere dieren bewoond. Zo heb ik weleens vossen, bruine ratten, muizen, bunzingen en boommarters als huisgenoten. Vooral als de burcht groot genoeg is of er weinig alternatieve schuilplaatsen zijn wonen ze graag bij me in één of meer van de holen. Meestal heb ik er weinig last van, dus ik vind het prima. Ik ga gewoon door met het uitbreiden en onderhouden van de burcht.

Jelka Vale