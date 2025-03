Coop Sellingen wordt Gewoon Coop Sellingen

SELLINGEN – De Coop aan de Westerkamp gaat binnenkort verder onder de naam: Gewoon Coop Sellingen.

De Coop formule is drie jaar geleden overgenomen door Plus. Plus had de intentie om alle overgenomen Coop supermarkten te behouden en een geschikte formule te ontwikkelen om de toekomst van deze supermarkten te garanderen. Helaas is dit Plus niet gelukt.

Na twee hectische jaren kregen de familie Huiting en hun medewerkers te horen dat ze, samen met 70 collega’s, “de vrijheid” kregen om naar een andere organisatie op zoek te gaan en dat ze vanaf juli 2025 niet meer door Plus zullen worden bevoorraad. ‘Dit nieuws kwam hard aan na 24 jaar trouwe dienst aan de organisatie’, meldt Jan Huiting van de Coop in Sellingen op Facebook.

De familie Huiting heeft met meerdere partijen gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Boon Food Group uit Dordrecht de meest geschikte partner voor hen is. Daarom zullen ze daar mee verder gaan.

Dit betekent dat ze op zaterdag 17 mei a.s. voor de laatste keer open zullen zijn onder de Plus/Coop formule. Daarna sluiten ze de winkel voor twee dagen, namelijk maandag en dinsdag, om achter de schermen technische zaken over te dragen van Coop naar Boon en de winkel opnieuw in te richten.

Aan de buitenkant en de binnenkant van de winkel zal er weinig tot niets veranderen, omdat ze toestemming hebben van Plus/Coop om nog twee jaar gebruik te mogen maken van de Coop formule, kleuren en uitstraling. Dit is voor de ondernemers een prettige financiële meevaller. Qua assortiment zal het Plus huismerk verdwijnen en zal het Gwoon huismerk hiervoor in de plaats komen.

De winkel zal de komende twee jaar bekend staan als Gewoon Coop Sellingen. ‘Deze nieuwe naam weerspiegelt onze toewijding aan eenvoud, kwaliteit en onze lokale gemeenschap’, aldus Huiting.

Bron: Coop Sellingen