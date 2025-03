Grootscheepse controle bij autobedrijf in Nieuwe Pekela in strijd tegen ondermijning

NIEUWE PEKELA – De gemeente Pekela heeft dinsdagmorgen samen met verschillende overheidspartijen een grootscheepse controle gehouden bij een autobedrijf in Nieuwe Pekela. Naast de gemeente was ook de politie, de Belastingdienst, het UWV, de RDW, de Omgevingsdienst Groningen en de douane van de partij om bij het autobedrijf te controleren of de zaken op orde waren.



Deze grootschalige voorzorgcontroles met diverse overheidspartijen gaan in de toekomst vaker plaatsvinden. In het kader van de aanpak van ondermijning is recent een zogeheten Regionaal Interventie Team opgericht die dit soort controles in de provincie gaat uitvoeren. Daarbij wordt vooral de focus gelegd op bedrijfstakken, die gevoelig zijn voor criminele ondermijning en waar dus geld van de onderwereld zou kunnen worden witgewassen voor gebruik in de bovenwereld.



Uiteraard betekent dat niet dat elk bedrijf in die branche zich ook daadwerkelijk bezighoudt met witwassen. Door gezamenlijk op te treden via het samenwerkingsverband RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) wordt een duidelijk signaal afgegeven aan personen die ondermijnend bezig zijn.



Bij het bedrijf in Nieuwe Pekela, dat zeer meewerkend was met de controlerende instanties, werden slechts kleine onregelmatigheden, zoals een slecht functionerende brandblusser, gevonden.

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela: ‘Uit eerdere onderzoeken en rapporten blijkt dat er zich in onze gemeente ook de gelegenheid kan voordoen om crimineel geld door te sluizen naar de bovenwereld. Samen met de andere Groninger gemeenten doet de gemeente Pekela er alles aan om deze ondermijning van de samenleving te voorkomen en tegen te gaan. Deze controles door verschillende organisaties zijn daar een voorbeeld van.’



Heb je een vermoeden van misstanden? Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Gemeente Pekela