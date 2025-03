Kennedy-archief blijft in goede handen

ZANDBERG – Wim Mensen heeft weer voor een deel van zijn collectie een goede bestemming gevonden. Hij heeft via zijn werk, interesses en internationaal netwerk verkregen curiosa, parafernalia, souvenirs en attributen bewaard en wenst hieraan nu een blijvende bestemming te geven.

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 21 maart heeft Co Patist uit Emmen de wens kenbaar gemaakt een aantal boekwerken over president John F. Kennedy over te nemen van Wim Mensen (geboren en getogen in toenmalige gemeente Vlagtwedde) om deze voor de toekomst zorgvuldig te bewaren. Het oudste document en pronkstuk van de verzameling is een extra editie van REVUE, gedateerd 25 november 1963, 3 dagen na de fatale aanslag op Kennedy in Dallas.

Ook hebben het originele toegangsbewijs en programmaboek(je) van de Europacup Finale Benfica – Real Madrid (2 mei 1962 Olympisch Stadion Amsterdam) een prominente plek gekregen in het Portugese Matosinhos, omgeving Porto.

Mensen heeft aan deze campagne de absolute voorwaarde verbonden dat de documenten in goede handen komen om er verzekerd van te zijn dat volgende generaties hiervan kennis kunnen nemen.

Ook heeft Co Patist via zijn verzameling goede contacten met de Nederlandse Kennedy Club. Informatie over deze verzamelaarsclub is te vinden op Facebook.

Wim Mensen