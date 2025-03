Kloosterheerd houdt voorjaarsfair

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND BUIEN | TWEE DROGE DAGEN

Bewolking wisselt vandaag af met zonnige perioden en het is droog bij een zwakke tot matige westenwind. De temperatuur loopt op tot ca. 14 graden.

In de loop van de middag raakt het weer bewolkt en vanavond valt er ook af en toe regen. Vannacht is het opnieuw droog en klaart het op, minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Morgen is het de hele dag droog, met flinke zonnige periode en een zwakke tot matige matige noordwestenwind. Maximum morgen 11 á 12 graden.

Donderdag is het ook nog droog en bij een west-zuidwestenwind wordt het ongeveer 15 graden. Maar vrijdag is weer het een ander verhaal want dan is het bewolkt met perioden met regen en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en 13 graden.

En zo blijft het op langere termijn een beetje wisselvallig met soms zon en af en toe een bui. Middagtemperaturen in het weekend rond 12 graden, minima van 2 tot 5 graden.