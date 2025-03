DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Tussen 16 en 24 maart is bij een schuur aan de Burgstraße in Lathen een poging tot inbraak gedaan. Hierbij raakte een deur van de schuur beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Haren/Niederlangen

Vrijdag 21 maart kreeg de politie meerdere meldingen van opengebroken auto’s. Een getuige zag dat aan de Harener Berg in Haren een VW Up stond met een ingeslagen ruit. In dezelfde straat stond ook een BMW 3 die opengebroken was. Aan de Neusustrumer Straße in Niederlangen trof de politie een Mercedes B-Klasse aan die het zelfde lot was ondergaan. De politie heeft bij alle voertuigen sporenonderzoek gedaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Haren

Woensdag 19 maart botste om 8.30 uur op de Zeppelinstraße, ter hoogte van de Bockholt, een aanhangwagen van een trekker tegen de linker buitenspiegel van een tegemoetkomende vrachtwagen, bestuurd door een 57 jarige man. De aanrijding gebeurde toen de bestuurder van de trekker de bocht te ruim nam toen hij vanaf de Bockholt rechtsaf de Zeppelinstraße indraaide. De trekker is na de aanrijding doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931-9490.

Sögel/Werlte

Vorige week woensdag voerde de politie verkeerscontroles uit, met als nadruk op het vervoer van dieren. Er werden meerdere overtredingen van de rijtijdenwet vastgesteld. Een 41 jarige chauffeur van een veetransport, met daarin 170 mestvarkens, bleek niet over de benodigde papieren met betrekking tot het desinfecteren van zijn voertuig te beschikken. Daarnaast bleek uit de evaluatie van de digitale tachograaf dat de man meerdere malen de voorgeschreven werktijden had overschreden en zich niet aan de dagelijkse rijtijden had gehouden. Daarnaast kwamen bij de controle aanwijzingen naar voren dat de bestuurder mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Een voorlopige test was positief op THC, waarna in het ziekenhuis van Sögel een bloedmonster werd afgenomen. De man kreeg een rijverbod opgelegd. De oplegger werd overgedragen aan een andere medewerker van het betreffende bedrijf.

Surwold

Tussen 21 maart 12.00 uur en 23 maart 9.00 uur is aan de Am Kiefernkamp een tuinhek beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Aschendorf

Gisteren is tussen 9.00 en 14.30 uur op een parkeerplaats aan de Marienplatz een zwarte Volvo V60 aangereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Papenburg

Tussen 24 maart 13.30 uur en 25 maart 10.30 uur is op de parkeerplaats van de Meyer Werft aan de Rheiderlandstraße een Mercedes Benz E220 aangereden. De wagen heeft aan de achterkant schade. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.