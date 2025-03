Lisanne Kloosterhuis kampioen lassen Noord-Nederland

STADSKANAAL – Op donderdag 6 maart heeft Lisanne Kloosterhuis, leerling van het Praktijkonderwijs Ubbo Emmius Stadskanaal, een indrukwekkende prestatie geleverd tijdens de regionale voorronde van de NIL Laswedstrijden. Deze wedstrijd, georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), vond plaats bij Noorderpoort aan de Muntinglaan in Groningen en was bedoeld voor scholieren uit het praktijkonderwijs en het vmbo.



Lisanne’s werkstuk werd als beste beoordeeld – ze mag zich nu kampioen van Noord-Nederland noemen in de categorie MAG-lassen. Een knappe prestatie, zeker gezien de sterke concurrentie: 22 deelnemers van 11 verschillende scholen streden om de titel.



Voorbereiding en prestatie

De 15-jarige Lisanne blikt terug op een spannende wedstrijddag: “De werkdruk lag hoog en iedereen wilde natuurlijk winnen. Het werkstuk was best lastig, maar we wisten van tevoren wat we moesten maken, dus ik heb veel geoefend. In de voorbereiding heb ik zo’n dertig keer hetzelfde werkstuk gelast.”

Lasdocent Jan Vos is enorm trots: “De leerlingen zijn heel gedreven met lassen, dan word ik zelf ook heel fanatiek. Elke week besteedde Lisanne zo’n zes uur aan oefenen. Het werkstuk moest in meerdere posities worden gelast en vereiste verschillende technieken, zoals een grondlaag, sluitlaag en hoeklas. Er werd op hoog niveau gelast. Ze heeft het echt fantastisch gedaan.”



Aan het einde van de dag steeg de spanning, toen de juryleden van het Nederlands Instituut voor Lastechniek de werkstukken moesten beoordelen. Lisanne Kloosterhuis leverde het mooiste werk en werd eerste bij het MAG-lassen. Ook schoolgenoot Sander Eefting deed mee en behaalde een knappe tweede plaats bij het TIG-lassen. Alleen de beste TIG-lasser mocht echter door naar het landelijke kampioenschap.

Door naar het NK in Hengelo

Met haar overwinning nam Lisanne niet alleen de eer mee naar huis, maar ook een beker, medaille én een officieel lasdiploma op NIL-niveau 1. Bovendien plaatste ze zich voor het Nederlands kampioenschap lassen, dat op dinsdag 11 maart in Hengelo werd gehouden.



Tijdens deze landelijke finale kreeg Lisanne de opdracht om een kacheltje te maken – een heel ander werkstuk dan bij de regionale ronde. Omdat vooraf niet bekend was wat er gemaakt moest worden, was voorbereiding lastig. Ook dit werkstuk moest in verschillende posities worden gedraaid, maar het was allemaal net te groot en te zwaar om zelfstandig te kunnen draaien. Ondanks haar inzet en doorzettingsvermogen viel Lisanne hier helaas niet in de prijzen.

