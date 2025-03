Openingsweek Pronkjewailpad

GRONINGEN – Vanaf maandag 24 maart is de Openingsweek van Pronkjewailpad nieuwe Oostroute van start gegaan. Tot en met zaterdag 29 maart gaan zogenaamde Voorlopers de hele Oostroute testen en de gastvrije Pronkjewailposten officieel openen. Ook dit jaar doen weer tientallen gastvrije ondernemers en beleefposten mee.



Maak kennis met gastvrije Groningers en word verliefd op Groningen

Er liggen al meerdere routes van het Pronkjewailpad, een gastvrij wandelpad in Groningen langs talloze mooie pronkjuwelen in de schatkamer van Groningen. Het Pronkjewailpad bestaat uit vier windrichtingen (routes): Noord, Zuid, Oost en West met allen hun eigen Groningse thema. Uniek aan het Pronkjewailpad is de samenwerking met honderden (toeristische, recreatieve en culturele) ondernemers. Zij fungeren als stempelpost en bieden de wandelaars daarnaast een gastvrij gebaar aan. Bijvoorbeeld iets te proeven, te beleven of te ontdekken. Erg leuk voor de wandelaar en een mooie kans voor de ondernemer om een ‘visitekaartje’ af te geven.



Thema: ontdek de Groninger gewassen

Via het Pronkjewailpad leer je Groningen steeds beter kennen. Je komt binnen op bijzondere plekken en ontmoet gepassioneerde ondernemers en vrijwilligers. Via een typisch Gronings thema kom je ook meer te weten over bijvoorbeeld de Groninger geschiedenis, cultuur of natuur. Dit jaar is er aandacht voor land- en tuinbouw en in het bijzonder ‘Groninger gewassen’. Denk bijvoorbeeld aan mollebonen, spelt, eenkoorn en koolzaad. Wandelaars komen er langs, zien het aan de horizon of ruiken het. De gewassen, en zeker ook de specifiek Groninger gewassen, zijn er in diverse soorten en toepassingen. Daarbij kunnen alle zintuigen weer van pas komen. Kortom, zie, hoor, voel, ruik en proef Groningen. Ontdek al wandelend de bijzondere Groninger dorpen, geniet van afwisselende uitzichten en Pronkjewails, en ontmoet vele gastvrije stempelposten!



Maak kennis via Etapperondes

Een volledige route van het Pronkjewailpad bestaat uit ca 250km. Dit jaar is de nieuwe Oostroute een optelsom van 13 afzonderlijke zogenaamde Etapperondes van 15 – 20km. De start is telkens op dezelfde plek als waar geëindigd wordt. Alle Etapperondes zijn afzonderlijk als dagtocht te lopen. Regelmatig wordt er via een gezamenlijk startmoment een Etapperonde samen gewandeld. Dit is een prettige en laagdrempelige manier om kennis te maken met het Pronkjewailpad en andere wandelaars, omdat er dan ook uitleg mogelijk is over bijvoorbeeld het gebruik van de Pronkjewailpad App en stempelkaart. Deze ‘Etapperondes Samen’ zullen ruim van tevoren worden aangekondigd via onder andere de website van Pronkjewailpad.

Voor meer informatie over het Pronkjewailpad ga naar https://www.pronkjewailpad.nl

Pronkjewailpad in Etapperondes

Etapperonde 1 Bad Nieuweschans/Nieuw Beerta

Etapperonde 2 Midwolda/Oostwold/Finsterwolde

Etapperonde 3 Nieuw Scheemda/Wagenborgen

Etapperonde 4 Woldendorp/Termuntenzijl

Etapperonde 5 Delfzijl/Farmsum

Etapperonde 6 Meerstad/Engelbert

Etapperonde 7 Groningen/Garmerwolde

Etapperonde 8 Steendam/Siddeburen

Etapperonde 9 Spijk/Bierum

Etapperonde 10 Ten Boer/Woltersum

Etapperonde 11 Beerta/Blauwe Stad

Etapperonde 12 Noordbroek/Froombosch

Etapperonde 13 Harkstede/Kolham

Wandelfestival Tocht om de Noord