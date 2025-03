Twaalf karakteristieke evenementen ontvangen subsidie 

GRONINGEN – Gedeputeerde Staten hebben in totaal 297.000 euro subsidie toegekend aan twaalf karakteristieke evenementen die dit jaar in de provincie plaatsvinden. Het gaat hierbij om evenementen die een provinciale of nationale uitstraling hebben, passen bij het karakter (DNA) van Groningen of de regionale identiteit en waar mogelijk aansluiting zoeken bij het Merk Groningen. De organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling die tot eind januari openstond.

De volgende evenementen hebben subsidie ontvangen:

– Festival Bie Daip, van 28 tot en met 31 augustus (29.846 euro)

– Wandelfestival Tocht om de Noord, 27 en 28 september (35.000 euro)

– Middeleeuws Ter Apel, 7 en 8 september (8.000 euro)

– Pinksterfeesten Delfzijl, van 6 tot en met 9 juni (35.000 euro)

– Festival Op Roakeldais, van 25 tot en met 29 juni (20.000 euro)

– Openluchtevenement Golden Roos, van 19 juli tot en met 6 september (25.000 euro)

– Straattheaterfestival Waterbei, van 29 en 30 augustus (30.000 euro)

– Aurora Festival, van 16 tot en met 25 juli (27.500 euro)

– Internationaal Indoor Concours Hippique, van 20 december 2025 tot en met 10 januari 2026 (35.000 euro)

– 500 jaar Landgoed Nienoord, van 4 tot en met 6 juli (35.000 euro)

– Keiweek, van 11 tot en met 15 augustus (10.500 euro)

– Top Dressage Tolbert, van 10 tot en met 13 april (6.000 euro)

Groningen als recreatieve en toeristische bestemming

Gedeputeerde vrijetijdseconomie, Susan Top: “Al deze evenementen zorgen dit jaar voor een gevarieerd aanbod. Van culturele, historische tot actieve evenementen: er is voor iedereen iets dat aanspreekt. Daarmee dragen deze evenementen allemaal bij aan de ontwikkeling van de provincie als recreatieve en toeristische bestemming, voor inwoners en bezoekers.”

Voorwaarden toekenning

Bij de toekenning speelt samenwerking met (lokale) vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of verenigingen een belangrijke rol. Ook is er gekeken of de organisatie van het evenement verduurzamende maatregelen toepast en of er sprake is van cofinanciering door ten minste één gemeente.

Groeiend Gastvrij

De subsidie komt voort uit het Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2024-2027 Groeiend Gastvrij. In totaal was er 300.000 euro beschikbaar, met een maximum van 35.000 euro per evenement.

Provincie Groningen