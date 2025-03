Vijftien verdachten verhoord: 39 aangiftes van oplichting behandeld door politie en OM

GRONINGEN – Drie dagen, drie locaties, vier basisteams. Het resultaat: 39 oplichtingszaken die zijn afgehandeld door politie en het Openbaar Ministerie.

Het is de opbrengst van de zogenaamde ‘wasstraat’, die onlangs werd georganiseerd door politie en het Openbaar Ministerie, in samenwerking met de reclassering. In een relatief korte tijd werd een groot aantal gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij oplichtingszaken. Het gaat om personen wiens rekeningnummers naar voren zijn gekomen in aangiftes van oplichting. De verdachte zit daarbij niet altijd achter de oplichtingstruc zelf. In de meest gevallen gaat het om witwassen, waarbij de verdachte fungeert als zogeheten ‘geldezel’. Hierbij wordt zijn of haar rekeningnummer beschikbaar gesteld aan de crimineel.

Taakstraf, dagvaardingen en schadevergoedingen

Op bureaus in Winschoten, Hoogezand en Groningen werden vijftien verdachten verhoord. Elf van hen kreeg meteen te horen waar ze van verdacht werden en wat de beslissing van het Openbaar Ministerie is in hun zaak. Een aantal kreeg een taakstraf, variërend van 16 tot 40 uur en ook werden 2 verdachten gedagvaard, nadat ze besloten niet akkoord te gaan met de voorgestelde strafbeschikking. Ook moest een aantal verdachten een schadevergoeding betalen.



In totaal werd hiermee een vervolg gegeven aan 39 aangiftes van oplichting, die in de basisteams Ommelanden-Oost, -Midden, Groningen-Centrum en Groningen-Noord zijn gedaan. Voor vier overige verdachten bleek na het verhoor aanvullend onderzoek nodig te zijn. Deze zaken worden op een later moment afgehandeld. De slachtoffers worden door het OM geïnformeerd over de afhandeling.

Verstoren criminele proces

Het doel van de wasstraat is om dit soort criminele praktijken te doen stoppen. Hoewel een geldezel in sommige gevallen slechts een faciliterende rol heeft, draagt het vervolgen van deze personen bij aan het verstoren van het criminele proces. Door een nauwe samenwerking en een snelle afhandeling als deze kunnen er in korte tijd veel zaken worden behandeld. Daarnaast krijgen politie en OM op deze manier meer zicht op criminele geldstromen en eventuele andere verdachten. Heeft u informatie over mensen die mogelijk hun rekening beschikbaar stellen aan criminelen of op een andere manier betrokken zijn bij oplichtingspraktijken? Deel dit dan met de politie. Dit kan via 0900 – 88 44, maar uiteraard ook altijd anoniem via 0800 – 7000.

Politie Groningen