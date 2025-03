Winschoter fotograaf Wilco de Haan wint titel ‘Beste Trouwfotograaf van Nederland’

WINSCHOTEN – De Groningse trouwfotograaf Wilco de Haan is bij de prestigieuze Top Trouwbedrijven Awards in Gorinchem uitgeroepen tot ‘Beste Trouwfotograaf van Nederland’. Samen met 23 andere getalenteerde fotografen uit heel Nederland streed Wilco om deze felbegeerde titel in de categorie: Beste trouwbedrijf in de branche Trouwfotografie.

De verkiezing, die jaarlijks wordt gehouden, erkent de beste professionals in de trouwbranche. Naast fotografen werden ook andere leveranciers geëerd, zoals trouwlocaties, weddingplanners, bloemisten, taartenbakkers en vele andere specialisten die bruiloften onvergetelijk maken.

Dankzij een overweldigend aantal publieksstemmen mocht Wilco de award in ontvangst nemen. “Het is echt een bekroning op mijn werk,” vertelt hij trots. “Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan aan iedereen om te stemmen, en dat ik nu deze titel mee naar Groningen mag nemen, is een enorme eer en had ik nooit verwacht.”

Met deze titel op zak kijkt hij vol enthousiasme uit naar de toekomst. “Ik ben iedereen ontzettend dankbaar voor het stemmen en kan niet wachten om nog meer prachtige bruiloften vast te leggen,” zegt hij enthousiast.

Wilco de Haan

Foto’s: Etiënne Hessels