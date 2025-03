Geen sprake van brandstichting bij pand voormalig drogisterij Eekhof

VEENDAM – Volgens de politie is er geen sprake van brandstichting bij het pand van voormalig drogisterij Eekhof.

In de nacht van 2 op 3 maart ging het pand van voormalig drogisterij Eekhof aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam in vlammen op. De meer dan 100 jaar oude winkel werd verbouwd. De bewoner was ten tijde van de brand niet thuis.

Er is onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Een woordvoerder van de politie heeft aan parkstadveendam.nl verklaard dat er geen sprake was van brandstichting. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.

Bron: parkstadveendam.nl