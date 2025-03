Het Winschoter Schooltheater speelt de nieuwe voorstelling “Zweefbed naar wolken”

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS LATER WAT ZON | WISSELENDE DAGEN

Vanochtend zal de bewolking overheersen en een beetje motregen is ook mogelijk, maar vanmiddag komen er meer opklaringen en later op de dag wordt het zonnig. Het wordt vanmiddag ongeveer 12 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind, maar vanavond en komende nacht is er weinig wind.

Daarom zullen er later vanavond en vannacht ook mistbanken ontstaan en dat kan vannacht best wel eens díchte mist worden. Minimumtemperatuur rond +1 graad.

Morgen zijn er dus eerst mistbanken maar die lossen redelijk snel op: het wordt een vrij zonnige dag met een zwakke zuidwestenwind en een middagtemperatuur rond 15 graden. Vrijdagnacht nemen de bewolking en de wind toe en vrijdagmiddag- en avond valt er af en toe regen. Er staat dan windkracht 4 en de maximumtemperatuur voor vrijdag is 14 graden.

In het weekend is de zaterdag vrijwel droog met zonnige perioden, de zondag is vaak bewolkt met enkele buien.