DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gisteravond zag een 68 jarige automobilist om 18.50 uur op de A31 ter hoogte van Weener een achteropkomende Audi over het hoofd, toen hij zijn Ford Transit naar de linker rijbaan stuurde. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de 23 jarige bestuurder van de Audi uit Papenburg tegen de midden geleiderail tot stilstand. Beide auto’s raakten beschadigd. De Audi moest worden afgesleept. Er raakte niemand gewond.

Rütenbrock

Gisteravond ontdekten voorbijgangers om 21.00 uur dat op de K202 in Rütenbrock paaltjes en bewegwijzeringsborden uit de grond gerukt waren en op de weg gegooid. De politie verzoekt getuigen en personen die door de voorwerpen schade aan hun voertuig hebben zich te melden bij het politiebureau van Haren 05932/72100.

Papenburg

Gisteren is tussen 7.00 en 13.00 uur op de Carre parkeerplaats aan het Hauptkanal links een zwarte Mazda aangereden. De schade bedraagt 3.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260

Om 9.39 uur vanmorgen zijn de brandweer van Papenburg Untenende, Obenende, Aschendorf en Surwold uitgerukt voor een brand bij een woning aan de Süderweg in Papenburg. De brand woedde aan het dak. De bewoners wisten de woning veilig te verlaten. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door asresten uit de schoorsteen meldt de politie.

Meppen

Vannacht belde een buurtbewoner om 1.15 uur de brandweer met de mededeling dat de bovenverdieping van een woning aan de “Biermannstannen” in Meppen in brand stond. Bij aankomst van de brandweer stond de bovenverdieping van de woning al volledig in brand. De bewoners: een 85 jarige vrouw en haar 94 jarige echtgenoot wisten ongedeerd de woning te verlaten. Ze werden door buren opgevangen. De bewoonster vertelde dat het haar was opgevallen dat het licht in de slaapkamer plotseling uit ging. Toen zijn poolshoogte ging nemen zag ze dat de aangrenzende schuur in brand stond. Omdat de telefoon het niet meer deed, ging zij voor hulp naar de buren. Het vuur werd door de brandweer van Meppen geblust. De schade wordt op zes ton geschat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.