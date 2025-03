Oud-fractievoorzitter van de PvdA Slor stapt over naar GemeenteBelangen

VEENDAM – In 2015 kwam Vladimier Slor in de gemeenteraad van Veendam na het vertrek van Klaas Steenhuis. Hij werd toen ook het gezicht en aanspreekpunt voor het Fysieke domein van de PvdA. Waarna hij in 2019 fractievoorzitter werd van de PvdA, nadat Yvette de Raad besloot een stapje terug te doen, zij was vanaf 2018 de fractievoorzitter van de PvdA.

Vanaf dat moment was Slor niet alleen het gezicht van het fysieke domein voor de PvdA maar werd hij ook het gezicht van de gehele raadsfractie.

Volgens Slor was deze tijd als fractievoorzitter niet altijd gemakkelijk geweest, de Coronapandemie begon, waardoor het vergaderen in de fractie en met de raad veelal online via Teams ging, het was lastig om op afstand iedereen voldoende aangesloten te houden. Daarbij was het contact met de burger ook veel lastiger geworden. Daarnaast werd in deze tijd ook van burgemeester gewisseld waarbij het aantal overleggen ook toe namen.

Slor geeft aan ook al was het druk en had ik minder tijd voor mijn gezin ik deed het graag voor onze inwoners en de PvdA.

Tijdens de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werd Slor door de PvdA op de 5de plek van de kieslijst gezet, waarna hij mede door diverse voorkeurstemmen niet terugkwam als raadslid.

“Ook al kwam ik niet terug in de raad, ik wou graag aangehaakt blijven bij de PvdA, maar door mijn ziekte en revalidatie heb ik dit niet waar kunnen maken. Tijdens deze periode zijn wij (de PvdA-fractie en ikzelf) elkaar kwijtgeraakt en heb ik mij niet altijd gesteund gevoeld”.

Hierdoor heeft Slor begin 2023 ervoor gekozen om ook te stoppen met de fractie. Aansluitend heeft Slor zelfs, door de landelijk samenwerking met GroenLinks en de kandidaatstelling van Frans Timmermans, ervoor gekozen om ook zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen.

“GroenLinks en PvdA zijn alle 2 linkse partijen maar daarna houden volgens mij de vergelijkingen ook op. GroenLinks kijkt volledig naar het klimaat ook al kan de arbeider of de minima het niet betalen, terwijl de PvdA zich juist hard moet maken voor deze groep”.

Na een geruime tijd heeft Slor er toch weer voor gekozen om zich in de Veendammer politiek te gaan mengen. Maar niet meer voor de PvdA, maar juist voor Gemeente Belangen. “Ik heb een tijd stil gezeten en zie toch nog steeds allerlei dingen in het Fysieke domein niet helemaal gaan zoals het zou moeten”. Ook afspraken die ik ooit met de wethouder heb gemaakt, worden niet altijd nageleefd voor mijn gevoel.

“Na er goed over nagedacht te hebben en gekeken te hebben welke partijen er bij mij zouden passen is het inderdaad GB geworden. In het fysieke domein zaten Slor en Gemeente Belangen altijd wel op 1 lijn”, geeft Slor aan.

“In 2024 heb ik mij aangemeld als lid van GB en heb inmiddels aangegeven dat ik graag voor GB in de raad of in de commissie fysiek plaats zou willen nemen. De leden van GB en de kiezer zijn straks aan zet of ik ook inderdaad de mogelijkheid krijg om weer raadslid te mogen zijn”.

Bron: Peter Panneman