ONSTWEDDE – Pieter en Antje Nieuwenhuis 60 jaar getrouwd



Vandaag zijn Pieter en Antje Nieuwenhuis uit Onstwedde 60 jaar getrouwd.

Eerste locoburgemeester van de gemeente Stadskanaal, Ingrid Sterenborg, kwam het echtpaar feliciteren met deze mijlpaal en bracht een mooi ingelijste kopie van hun trouwacte mee.

Pieter Nieuwenhuis is geboren op 24 oktober 1941 in Onstwedde en komt uit een gezin van 11 kinderen.

Antje Eelsing is geboren op 22 december 1942, ook in Onstwedde.

Pieter heeft gewerkt als boerenknecht in Onstwedde, hij heeft daar bij slechts twee boeren gewerkt.

Door een bedrijfsongeval kon hij het zware werk niet meer doen en heeft daarna nog gewerkt bij de Wedeka.

Trots vertelde hij dat het werk met de trekker wel erg leuk vond, vooral het ploegen was zijn passie.

Hij deed zelfs enkele keren mee met het NK ploegen waar hij een tweede plaats behaalde.

In zijn jonge jaren was hij een gewaardeerde voetballer bij Onstwedder Boys, hij speelde daar enkele jaren in het eerste elftal. Later was hij vrijwilliger o.a. was hij jeugdleider bij deze vereniging.

Daarbij was hij graag creatief bezig met hout.

Antje was tot haar trouwen werkzaam op een dependance van sigarenfabriek Champ Clark in Onstwedde.

Zij mocht graag bloemschikken en breien, zelfs was zij een tijdlang “handwerk-oma” op een school in Onstwedde.

Het echtpaar kreeg 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon, er zijn 9 kleinkinderen en inmiddels 8 achterkleinkinderen. Kleindochter Sandra verraste opa en oma met prachtige chocolade kunststukjes.

Vanavond viert het echtpaar het feest samen met de hele familie.