Politiehelikopter ingezet in verband vermissing 13 jarig meisje

STADSKANAAL – In de omgeving van Stadskanaal wordt massaal gezocht naar een vermist 13 jarig meisje uit 1e Exloërmond.

Bij de zoekactie is ook de politiehelikopter en de brandweer ingezet. Eerder vandaag werd Burgernet in de zoektocht naar het meisje ingezet. Inmiddels is er ook een officiële oproep van de politie:

De 13-jarige Isabella wordt vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de 1e Exloërmond in 1e Exloërmond op woensdag 26 maart rond 14:30 uur en is skeelerend vertrokken. Haar familie en de politie maken zich zorgen om haar gezondheid.

Signalement Isabella:

Huidige leeftijd: 13 jaar

Huidskleur: Licht

Haar: Lang lichtrood krullend

Kleding: Spijkerbroek, zwarte jas met capuchon, goudkleurige bril, skeelers

Weet u waar Isabella is? Heeft u haar mogelijk gezien in de omgeving van 1e Exloërmond rond 14:30 uur op woensdag 26 maart? Bent u in het bezit van camerabeelden waarop het meisje te zien is? Of heeft u andere informatie over haar verblijfplaats? Meld dit dan bij de politie via 0800-6070. Treft u Isabella nu? Bel 112!