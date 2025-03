Veel belangstelling voor Voetbal Herinneringen Veendam

VEENDAM – Het is weer de laatste woensdag van de maand en dus stond wederom de Voetbal Herinneringen op de agenda. Er waren veel belangstellen, die even kwamen bijpraten over die goeie ouwe tijd aan de Langeleegte. Ook Jan Korte (oud speler, trainer en directeur) was van de partij en sprak de aanwezigen op boeiende wijze toe, wat nadien weer genoeg gesprekstof opleverde.

Sinds september 2024 wordt iedere laatste woensdag van de maand herinneringen aan de BV Veendam opgehaald. Voetbal Herinneringen Veendam is een project dat door Alzheimer Nederland wordt ondersteunt voor mensen met (beginnende) dementie. Tijdens deze gezellige koffieochtend(en) kunnen de deelnemers genieten van de verhalen van oud spelers, begeleiders, stafleden en trainers. Daarnaast is er tijd voor onderlinge gesprekken en herinneringen op te halen aan de hand van de vele aanwezige BV Veendam memorabilia.

Programma

Het programma begint na de inloop om ongeveer 10.00 uur en eindigt rond 11.30 uur. Sprekers die op het programma staan voor de komende maanden zijn o.a. Henk Veentjer (clubarts), Piet de Vries (oud keeper), André Brouwer (oud speler) en de huidige burgemeester van Veendam Annelies Pleyte. De bijeenkomsten worden gehouden in de Maritieme bar van het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. Oud coryfeeën die al langs zijn geweest zijn Willem Zwikker (oud speler), Harrie Drenth en Dick Ploeger (oud keepers).

Aanmelden

Voetbal Herinneringen wordt op iedere laatste woensdagochtend van de maand georganiseerd. Tot aan de zomervakantie zal dit zijn op woensdag 30 april, 28 mei en 25 juni. Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Of die de gezelligheid van een leuk koffiemoment en praten over de BV Veendam kan gebruiken? Neem dan contact op door een bericht te sturen naar veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch via 06 86 85 68 64.

Wat is Voetbal Herinneringen?

Voetbal Herinneringen is een sociaal programma dat ouderen de kans biedt om herinneringen aan hun favoriete voetbalmomenten te delen. Het project is erop gericht om het geheugen te stimuleren en sociale interactie te bevorderen. Door middel van gesprekken, foto’s en memorabilia, sprekers en oude spelers, duiken ze terug in de tijd naar de gloriedagen van toen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige en ondersteunende omgeving en staan open voor mensen met (beginnende) dementie, ook mantelzorgers zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Bron en foto’s: Peter Panneman