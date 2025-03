Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsingboertange. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt als beginpunt weer gekozen voor de kantine van J.V.V. De Jipsingboertange Voetbal Vereniging. Opgericht op 31 oktober 1946 en momenteel spelend met twee seniorenelftallen in de competitie. De clubkleuren zijn zwart – wit en dat zie je in de gebouwen overal terug.

In de kantine stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars, die zich hiervoor vooraf hadden opgegeven, zich weer melden bij de coaches. Ook deze dag kon er weer worden gewandeld in de bekende drie afstanden, 6, 8 en 10 km.

De groep voor 10 km vertrok als eerste, om 9.15 uur. Het ging meteen de bossen van Jipsingboertange in, destijds aangelegd als werkverschaffingsproject. Hierbij passeerden ze het bekende café “de Iembaarg. Na een flink stuk door de bossen te hebben gewandeld ging de tocht langs het drinkwater pompstation Sellingen. Vanaf deze locatie levert het Waterbedrijf Groningen jaarlijks 2,5 miljoen kuub drinkwater aan haar klanten. In 2021 onderging het hoofdgebouw een flinke renovatie en inmiddels heeft ook de drinkwaterzuivering een renovatie ondergaan.



Na het bosgebied achter zich te hebben gelaten kwamen de wandelaars aan in het begrazingsgebied Breedwisch. Dit maakt deel uit van het Nationaal Natuurwerk Westerwolde en is eigendom van Staatsbosbeheer. Normaal gesproken graast er op dit stuk grond een kudde schapen, maar nu de wolf zich ook in deze omgeving regelmatig laat zien zijn de schapen binnen gehaald en ligt het stuk grond, dat ook wel “De Breiskamp“ wordt genoemd, er rustig bij. Maar dit is wel eens heel anders geweest. Rond 26 september 1665, tijdens de eerste Munsterse oorlog, hadden de Munsterse troepen, groot 1800 man, op dit stuk grond hun kampement opgeslagen. Ze waanden zich hier volkomen veilig, niet wetende dat aan de overkant van wat nu de Jipsingboertangerstraat is , een afdeling van de Staatse troepen zich in een stuk bos “het Brakbos “ ophield en hun schitterend in het vizier had. Op 26 september heeft deze afdeling, groot 104 man, onder leiding van luitenant Willem Nierop de Munstersen volledig in de pan gehakt. 300 man van de Munstersen zijn hierbij gesneuveld, dan wel tijdens hun vlucht verdronken in de Ruiten Aa. Nierop en zijn mannen hebben vervolgens de brug, die door de Munstersen in het moeras was aangelegd, in brand gestoken, dan wel verwoest. Om Groningen te bereiken moesten de Munstersen daarop een grote omweg maken en dat gaf Groningen de tijd om zich voor te bereiden. En dat is dus gelukt.

Langs de Breiskamp trokken de wandelaars weer richting Jipsingboertange. Na de bossen op verschillende manieren te hebben doorkruist kwamen ze weer aan in de kantine van J.V.V. Daar stond, zoals gebruikelijk, de soep met brood weer klaar en konden de liefhebbers hier weer van genieten.

Jan Bossen