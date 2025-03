Vrijheidscolleges en ‘Leen een levend boek’ in Groningse bibliotheken

GRONINGEN – In 2025 herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In april en mei staan de Groningse bibliotheken daarom in het teken van vrijheid, in de breedste zin van het woord. Tijdens de Vrijheidscolleges delen vier bekende sprekers hun persoonlijke verhalen over vrijheid en deelnemers kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan. Evgeniy Levchenko, Wilma Geldof, Jessica van Geel en Lev Avitan nemen je mee in hun ervaringen. Daarnaast kunnen bezoekers in verschillende bibliotheken een ‘levend boek’ lenen of deelnemen aan andere activiteiten rondom vrijheid. Iedereen is welkom!



Programma Vrijheidscolleges:



Vrijheidscollege door Evgeniy Levchenko op 14 april, 20.00 uur in Bibliotheek Zuidhorn

Evgeniy Levchenko (1978) is een voormalig profvoetballer van Oekraïense afkomst. Hij speelde onder andere bij FC Groningen. Op 14 april deelt hij zijn persoonlijke verhaal over de impact van de oorlog in Oekraïne op zijn familie, vrienden en zichzelf. Daarnaast vertelt hij over zijn inzet voor Oekraïense kinderen via zijn stichting Breath Care for Kids Ukraine.



Vrijheidscollege door Wilma Geldof op 15 april, 19.30 uur in Bibliotheek Veendam

Wilma Geldof (1962) is een bekroond auteur die met haar verhalen de geschiedenis tot leven brengt.

In haar Vrijheidscollege vertelt ze onder andere over haar indrukwekkende roman ‘Het meisje met de vlechtjes’, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Nederlands jongste verzetsmeisje Freddie Oversteegen. Wilma Geldof deed uitgebreid onderzoek naar het verzetsleven en ontdekte dit bijzondere verhaal.



Vrijheidscollege door Jessica van Geel op 16 april, 19.30 uur in Bibliotheek Delfzijl

Jessica van Geel (1973) is schrijver, historicus en journalist. In 2022 publiceerde ze haar boek over Truus van Lier, een jonge verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Liers moord op NSB-politiehoofdcommissaris Gerard Kerlen haalde de voorpagina’s. In haar Vrijheidscollege vertelt Jessica van Geel over de moed en vastberadenheid van vrouwelijke verzetsstrijders. Daarnaast gaat ze met de deelnemers in de zaal in gesprek over de relevantie van die strijdbaarheid in het heden.



Vrijheidscollege door Lev Avitan op 17 april, 19.30 uur in Bibliotheek Stadskanaal

Lev Avitan (1996) is filosoof, theatermaker en spoken word-artiest, bekend van onder andere omroep Human en festivals als Lowlands en Down the Rabbit Hole. In zijn werk gaan kritische zelfreflectie en maatschappelijk engagement hand in hand. Met zijn Vrijheidscollege wil hij luisteraars aan het denken zetten over manieren waarop we kunnen samenleven op zo’n manier dat we recht doen aan onze onderlinge verschillen. Lev Avitan gaat graag met bezoekers in gesprek.

Een ticket voor een vrijheidscollege is te verkrijgen via www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid

‘Leen een levend boek’

Tijdens ‘Leen een levend boek’ leen je geen boeken maar mensen. Bezoekers kunnen in een aantal Groningse bibliotheken in gesprek gaan met mensen die zij normaal gesproken niet zo snel ontmoeten, zoals een vluchteling, iemand met een beperking, een boswachter of een transgender persoon.



Meer activiteiten rondom vrijheid



De Groningse bibliotheken organiseren nog meer activiteiten rond het thema vrijheid, zoals een verhalenpad, een filmvertoning voor kinderen en creatieve workshops voor jong en oud. Kijk voor het volledige programma op www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid.



80 jaar vrijheid is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

