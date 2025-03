Activiteiten rondom 80 jaar vrijheid in Bibliotheek Stadskanaal

GEMEENTE STADSKANAAL – In 2025 herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan organiseren de Groningse bibliotheken in april en mei allerlei activiteiten rondom vrijheid, in de breedste zin van het woord. Iedereen is welkom!

Een bijzonder hoogtepunt zijn de Vrijheidscolleges, waarin vier bekende sprekers hun persoonlijke verhalen over vrijheid delen. Ook is er ruimte voor vragen en tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

⦁ Evgeniy Levchenko op 14 april in Bibliotheek Zuidhorn

⦁ Wilma Geldof op 15 april in Bibliotheek Veendam

⦁ Jessica van Geel op 16 april in Bibliotheek Delfzijl

⦁ Lev Avitan op 17 april in Bibliotheek Stadskanaal

Kijk voor het volledige programma op www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid

Activiteiten Bibliotheken Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde:

Vrijheidscollege Lev Avitan, 17 april

Filosoof, theatermaker en spoken word-artiest Lev Avitan daagt je uit om na te denken over samenleven in een diverse samenleving. In zijn Vrijheidscollege verkent hij hoe we recht kunnen doen aan onze onderlinge verschillen, zonder de verbinding te verliezen. Na de lezing is er ruimte om vragen te stellen en tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Praktische informatie:

⦁ Datum: donderdag 17 april 2025

⦁ Tijd: 19:30 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

⦁ Aanmelden: https://www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid.html

Geef kleur aan vrijheid – Borduren: 22, 23, 24 april

Kom borduren met een twist!

Schuif aan bij deze creatieve activiteit en breng zwart-wit foto’s, ansichtkaarten of illustraties tot leven met kleurrijk borduurgaren. Of je nu ervaren bent of voor het eerst een naald vasthoudt, iedereen is welkom om een uniek en persoonlijk kunstwerk te maken! Er is fotomateriaal van het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal aanwezig. Of breng je eigen kaarten mee.

⦁ Praktische informatie:

⦁ Datum: dinsdag 22 april

⦁ Tijd: 14:00 – 16:00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

⦁ Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

⦁ Aanmelden: mag via website maar hoeft niet, inloop.

Praktische informatie:

⦁ Datum: woensdag 23 april

⦁ Tijd: 14:00 – 16:00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Onstwedde

⦁ Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

⦁ Aanmelden: mag via website maar hoeft niet, inloop.

⦁ Praktische informatie:

⦁ Datum: donderdag 24 april

⦁ Tijd: 14:00 – 16:00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Musselkanaal

⦁ Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

⦁ Aanmelden: mag via website maar hoeft niet, inloop.

eLAB Kids: Vrijheidssieraden maken

Vrijheid moet gevierd worden en dat gaan we dan ook doen! Tijdens dit eLAB in de bibliotheek gaan we namelijk vrijheidssieraden maken om 80 jaar vrijheid te vieren.

Praktische informatie:

⦁ Datum: woensdag 16 april

⦁ Tijd: 14:30 – 16:00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

⦁ Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

⦁ Aanmelden: via https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/754593/eLAB-Kids:-Vrijheidssieraden-maken.html

eLAB Kids: Tie Dye shirts maken

Vrijheid moet gevierd worden en dat gaan we dan ook doen! Tijdens dit eLAB in de bibliotheek gaan we namelijk Tie Dye shirts maken om 80 jaar vrijheid te vieren

Praktische informatie:

⦁ Datum: woensdag 23 april

⦁ Tijd: 14:30 – 16:00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

⦁ Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

⦁ Aanmelden: https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/754594/eLAB-Kids:-Tie-Dye-shirts-maken.html

Herdenkingsroute Stadskanaal

Deze route, door verschillende organisaties in Stadskanaal ontwikkeld in 2023, bestaat uit een wandeling in en rondom het centrum van Stadskanaal en gaat langs herdenkingsmonumenten. Bij ieder monument op de route is met je smartphone via QR-codes interactieve informatie beschikbaar over de historie en de betekenis ervan. Je kunt de routefolder zelf downloaden of gratis afhalen bij de Bibliotheek en de route op eigen gelegenheid wandelen. Downloadlink: Herdenkingsroute Stadskanaal

De activiteiten die de Groningse Bibliotheken organiseren zijn onderdeel van ‘80 jaar vrijheid Groningen’. ‘80 jaar vrijheid Groningen’ is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Inge Dekker