Independer: Vorig jaar meer fietsen gestolen in Groningen dan in Drenthe en Friesland samen

GRONINGEN – Ook vorig jaar sloegen fietsendieven graag hun slag in de provincie Groningen: in één jaar tijd werden er maar liefst 3.320 diefstallen gemeld. Dit is 235 meer dan in Friesland en Drenthe samen. Vooral in de provinciale hoofdstad en in Veendam is een extra fietsslot geen overbodige luxe. In deze gemeenten heb je binnen Groningen namelijk de meeste kans op een gestolen fiets, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie.

“Vorig jaar werden er 3.320 fietsen gestolen in de provincie Groningen, maar lang niet iedereen doet aangifte van een gestolen fiets. Het daadwerkelijke aantal diefstallen zal dus een nog stuk hoger zijn dan we weten,” zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer. “Daarnaast hebben steeds meer mensen een elektrische fiets. Dat kan de stijging in het aantal geregistreerde fietsdiefstallen deels verklaren. Aangifte doen is namelijk nodig als je een vergoeding wilt van je verzekeraar.”

Hier heb je de meeste kans op fietsendiefstal

Fietsendieven slaan allang niet meer alleen toe in de grote steden. Geen enkele Groningse gemeente bleef vorig jaar gespaard: overal werden fietsen ontvreemd. Wel is de kans op fietsdiefstal in de ene woonplaats veel groter dan in de andere.

Van alle Groningse gemeenten gaat het naar verhouding het vaakst mis in de gemeente Groningen. In de provinciale hoofdstad zijn in één jaar tijd 19,2 fietsendiefstallen gemeld per 1.000 huishoudens, veel meer dan het provinciale gemiddelde van 10,8. In de andere Groningse gemeenten is de kans op een fietsdiefstal opvallend lager. De top vijf gemeenten waar je de meeste kans hebt op een gestolen fiets ziet er namelijk als volgt uit:

Groningen (gemeente): 19,2 fietsendiefstallen per 1.000 huishoudens Veendam: 5,8 fietsendiefstallen per 1.000 huishoudens Oldambt: 4,8 fietsendiefstallen per 1.000 huishoudens Eemsdelta: 3,8 fietsendiefstallen per 1.000 huishoudens Westerkwartier: 3,1 fietsendiefstallen per 1.000 huishoudens

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente en wil je meer informatie lezen over het onderzoek? Kijk dan op de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/woonverzekering/info/onderzoek/fietsdiefstal-2025

Sterkste daling in Midden-Groningen

Fietsendieven sloegen vorig jaar minder vaak toe in Groningen. Er werd in 2024 ruim 3.320 keer aangifte gedaan, een daling van 20 incidenten ten opzichte van een jaar eerder. Toen ging het 3.340 keer mis.

Op lokaal niveau vond de sterkste daling plaats in Midden-Groningen. Hier werden in één jaar tijd 65 fietsen ontvreemd, 45 minder dan in 2023. Ook in Eemsdelta (-40) en Stadskanaal (-15) werden in 2024 veel minder tweewielers gestolen. Voor vier Groningse gemeenten was er minder goed nieuws: hier waren in vorig jaar juist meer fietsendiefstallen. De sterkste toename vond plaats in de gemeente Groningen (+75), gevolgd door Westerkwartier (+15).

“Als je fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding”, waarschuwt Michel Ypma van Independer. “De voorwaarden en vergoedingen verschillen tussen verzekeraars. Maar de fiets moet bijvoorbeeld altijd op slot staan. Ook als hij in de schuur staat, waarvan de deur al is afgesloten. Bij fietsdiefstal buitenhuis dekt de woonverzekering niets, alleen een fietsverzekering met diefstaldekking biedt dan uitkomst. Kijk dus goed welke verzekering het beste bij je past. Vergelijk deze ook goed op prijs en dekking.”

Independer