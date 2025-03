Informatie over de 4 Mijl van Emmen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | KOMENDE DAGEN AFWISSELING

Er ligt een mooie dag voor ons, met af en toe wat sluierbewolking en een paar stapelwolken. Het is heel rustig met een zwakke zuidwestenwind en het heeft vannacht een beetje gevroren met minima van -1 á -2, maar het warmt goed op: het wordt vanmiddag 14 á 15 graden.

Vanavond komt er iets meer wind en vannacht is er ook meer bewolking. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer +4. Morgen stijgt het tot ongeveer 15 graden, maar na een paar opklaringen in de ochtend is het meestentijds bewolkt en in de loop van de middag en morgenavond gaat het een beetje regenen. De wind is matig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is het weer droog met mooie opklaringen en een matige noordwestenwind. Maximum dan rond 12 graden. Zondag begint op haar beurt weer bewolkt met enkele regenbuien, maar later klaart het op. Na het weekend lijken er wel een paar geheel droge dagen aan te komen, want dan gaat de wind draaien naar het oosten. De temperatuur komt midden volgende week ook weer boven de 15 graden uit.