DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Gisteren is tussen 7.30 en 13.40 uur op de parkeerplaats van de Combi aan de Neuschanzer Straße de zwarte Kia van een 53 jarige automobilist aangereden. De wagen heeft aan de rechterkant schade. De veroorzaker ervan is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Meppen

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand in een woning aan de “Biermannstannen” in Meppen. Zoals u op deze website kon lezen stond de bovenverdieping bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. De bewoners: een 85 jarige vrouw en haar 94 jarige echtgenoot wisten ongedeerd de woning te verlaten. Ze werden door buren opgevangen. De bewoonster vertelde dat het haar was opgevallen dat het licht in de slaapkamer plotseling uit ging. Toen zij poolshoogte ging nemen zag ze dat de aangrenzende schuur in brand stond. Omdat de telefoon het niet meer deed, ging zij voor hulp naar de buren. Het vuur werd door de brandweer van Meppen geblust. De schade wordt op zes ton geschat. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de brand vermoedelijk is aangestoken. De Duitse politie heeft gistermiddag, in samenwerking met Nederlandse collega’s, in Emmen een 48 jarige man aangehouden. Hij zit op verdacht van brandstichting en poging tot moord in voorarrest. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lingen 0591/870.

Maandag is tussen 8.15 en 10.40 uur in de parkeergarage bij de Am Neuen Markt in Meppen een grijzen VW Passat aangereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931/9490.

Tussen maandag 16.00 en dinsdag 15.00 uur zijn op de begraafplaats aan de Markstiege in Meppen vernielingen gepleegd. Er zijn meerdere planten en graflantaarn van een graf getrokken, takken uit een struik gehaald en er is een plantenbak met inhoud omver gegooid. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931/9490.

Lathen

Gisteren is tussen 17.25 en 18.20 uur op de Vitusstraße in Lathen een blauwe Ford Focus aangereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931/9490.