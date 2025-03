Vrijheidscollege met Lev Avitan in bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – In 2025 herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan organiseren de Groningse bibliotheken in april en mei allerlei activiteiten. Een bijzonder hoogtepunt zijn de Vrijheidscolleges, waarin vier bekende sprekers hun persoonlijke verhalen over vrijheid delen. Ook is er ruimte voor vragen en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. In de Bibliotheek Stadskanaal spreekt op donderdagavond 17 april filosoof, theatermaker en spoken word- artiest Lev Avitan over hedendaagse vrijheid. Iedereen is welkom! Aanvangstijd is 19.30 uur.

Lev Avitan (1996) is filosoof, theatermaker en spoken word-artiest, bekend van onder andere omroep Human en festivals als Lowlands en Down the Rabbit Hole. Avitan is zoon van een islamitische vader en een joodse moeder. Hij maakte onder meer de korte film ‘’Mijn Moeder Wil Niet Meer Leven’’. In zijn werk gaan kritische zelfreflectie en maatschappelijk engagement hand in hand. Met zijn Vrijheidscollege wil hij luisteraars aan het denken zetten over manieren waarop we kunnen samenleven op zo’n manier dat we recht doen aan onze onderlinge verschillen. Lev Avitan gaat graag met bezoekers in gesprek.

Het Vrijheidscollege wordt begeleidt door een gespreksleider en duurt tot ca. 21 uur. De entree bedraagt 5 euro. Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Praktische informatie:

⦁ Datum: donderdag 17 april 2025

⦁ Tijd: 19:30 uur -21.00 uur

⦁ Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

⦁ Aanmelden: https://www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid.html

Wil je meer weten over Lev Avitan of de trailer van zijn film bekijken? Kijk op:

https://vrijheidscolleges.nl/sprekers/lev-avitan

en https://levavitan.nl/

Meer weten over alle Vrijheidscolleges in de Groningse Bibliotheken?

⦁ Evgeniy Levchenko op 14 april in Bibliotheek Zuidhorn

⦁ Wilma Geldof op 15 april in Bibliotheek Veendam

⦁ Jessica van Geel op 16 april in Bibliotheek Delfzijl

⦁ Lev Avitan op 17 april in Bibliotheek Stadskanaal

Kijk voor het volledige programma op www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid

Inge Dekker