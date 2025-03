Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 5 april Vogels kijken in het Reitdiepgebied

07.00 uur tot 09.30 uur

Start: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 te Groningen

We fietsen door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, Paddepoel en Koningslaagte. Hier voert Het Groninger Landschap een beheer gericht op het bieden van een goede omgeving voor weidevogels. Onderweg kijken we uit naar vogels die onder gunstige omstandigheden in grote aantallen te zien zullen zijn. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Zaterdag 5 april Börgbloumkes in de tuin van Borg Welgelegen

13.30 uur – 15.00 uur Tuin van Borg Welgelegen Sappemeer

Gidsen van Het Groninger Landschap vertellen over de diversiteit aan bloemen in deze prachtige tuin maar ook komt de historie van de borg aan bod en het tuinontwerp.

Zaterdag 5 april Van Graan tot Meel

10.00 uur – 13.00 uur start: Molen De Stormvogel, Molenweg 67, Loppersum

Een heerlijke fietstocht door het landschap van de oude Fivel bedding waar behalve sporen van de Fivel ook nog sporen van de oude Delf te zien zijn. We bezoeken molen De Stormvogel, de wierde van Westeremden en boerderij Occo Reintiesheerd. Deelname is gratis, opgeven via de website.

Zondag 6 april Kom kijkers kijken – Verrekijkershow

11.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen

De jaarlijkse verrekijkershow van Foto Sipkes. Ontdek en test diverse verrekijkers en telescopen in het Groninger landschap en stel al je vragen aan experts van topmerken. Kijk, vergelijk en geniet van de natuur in dit prachtige gebied. Deelname is gratis.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Het Groninger Landschap