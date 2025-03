BOURTANGE – Auto tegen boom op Vlagtwedderstraat Bourtange



Vanmorgen tegen tien over elf werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Vlagtwedderstraat in Bourtange.

Daar was een auto door onbekende oorzaak tegen een boom gereden.

De brandweer van Vlagtwedde, politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

Ook de traumaheli was opgeroepen maar deze kon na een rondje boven de plek van het ongeval weer terugkeren naar Eelde.

Nadat het slachtoffer uit de zwaar beschadigde auto was gehaald werd hij door de ambulancemedewerkers in de ambulance behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.