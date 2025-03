Groninger verdachte van witwassen cryptogelden blijft in voorlopige hechtenis

GRONINGEN – Een 23-jarige verdachte uit Groningen die op 27 december 2024 is aangehouden op verdenking van onder andere het witwassen van cryptogelden, blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank besloten na de pro formazitting van 28 maart.

Tijdens deze eerste openbare zitting gaf de officier een stand van zaken. Het onderzoek is gestart na een verdenking van witwassen die is ontstaan uit een onderzoek naar bankhelpdeskfraude door Oost-Nederland. Daarin viel op dat veel geld uiteindelijk via rekeningen en cryptorekeningen bij cryptorekeningen kwamen die te koppelen waren aan de 23-jarige verdachte. Na overname van het onderzoek door Noord-Nederland werd steeds meer zichtbaar dat verdachte zich bezighield met frauduleuze praktijken. Uiteindelijke resulteerde dit in vijf doorzoekingen in december 2024 en januari 2025 in Groningen, Assen en Delfzijl. Bij deze doorzoekingen zijn diverse gegevensdragers, kostbare goederen en ruim 1,5 miljoen euro aan cryptogelden inbeslaggenomen. Het Openbaar Ministerie vermoed dat deze cryptogelden een criminele herkomst hebben.

Inmiddels heeft het onderzoek zes strafbare feiten opgeleverd, waaronder bankhelpdeskfraude met drie slachtoffers. Deze aangevers zouden samen voor meer dan 250.000 euro zijn opgelicht. Het doen van aangifte is belangrijk. Op die manier kan politie daders opsporen, anderen beschermen tegen oplichting en bijdragen aan een veiliger financieel systeem. Ook wanneer de aangifte weinig opsporingsmogelijkheden bevat, is het doen van aangifte verstandig. Het komt namelijk vaker voor dat een ‘oude’ aangifte opgelost wordt door onderzoek te doen in een telefoon of laptop van een in een ander onderzoek opgepakte verdachte.

Het lijkt erop dat verdachte jongeren heeft betaald om voor hem bankhelpdesksfraude te plegen, waardoor hij veel crimineel geld heeft ‘verdiend’. Daarmee zou hij een luxe leven leiden.

Uit een wetenschappelijk onderzoek naar geldezels blijkt dat bijna één op de tien jongeren wel eens is benaderd om een pinpas of bankrekening ter beschikking te stellen, of worden geronseld om criminele activiteiten te plegen voor geld. Deze vaak jonge criminelen worden geldezels genoemd. Meestal zijn zij zich niet bewust van de risico’s en laten ze zich verleiden door de belofte van snel geld. Ook realiseren ze zich niet dat geldezels makkelijk opgespoord kunnen worden doordat de bank het spoor van het geld kan volgen en dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. Ook riskeren ze een strafblad als ze veroordeeld worden. Dus je denkt makkelijk 50 euro te verdienen, maar moet vervolgens nog jaren duizenden euro’s terugbetalen.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet beschikbaar.

Bron: O.M.