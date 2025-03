Grote opkomst en waardevolle gesprekken op StartFest in Hoogezand

HOOGEZAND – Het zevende werk- en ontwikkelfestival ‘StartFest’ donderdag 27 maart in Sportcentrum De Kalkwijck was een groot succes. Bezoekers van jong tot oud kwamen naar deze editie en gingen met de aanwezige opleiders, bedrijven, maatschappelijke- en brancheorganisaties in gesprek. Ze konden in festivalsfeer hun talenten ontdekken en ter plekke werk maken van hun toekomst.



Semmy Schilt opent StartFest

Jur Mellies, wethouder gemeente Midden-Groningen, onthulde samen met Semmy Schilt, wereldkampioen karate, MMA en K1 in 2001, de StartFest spiegel. “StartFest is niet alleen voor mensen die een baan zoeken, maar voor iedereen die zich wil ontwikkelen” zei Jur Mellies, wethouder Midden-Groningen. Sem Schilt vult aan: “Kijk naar jezelf in de spiegel, probeer je talent te vinden en ontdek wat je echt leuk vindt. Er zijn kansen zat, dus grijp die.”



Kansen en mogelijkheden ontdekken

Gidsen stonden klaar om bezoekers, van alle leeftijden en opleidingsniveaus, te begeleiden en te helpen bij het vinden van hun sterke punten en kansen. Verspreid over de branchepleinen konden bezoekers deelnemen aan diverse doe-activiteiten en workshops om inspiratie te krijgen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.



StartFest draait om talenten en vaardigheden, niet om CV’s. Of het nu gaat om (meer) werken, een (andere) baan, een opleiding, vrijwilligerswerk of een oriëntatie: elke stap is waardevol.



Bezoekers en bedrijven over StartFest

Ruben had voor zijn bezoek aan StartFest al veel uitgezocht, maar ontdekte dat je verder komt als je in gesprek gaat: “Ik heb al mensen toegevoegd op LinkedIn. Netwerken is de start, je leert meer bedrijven kennen en oefent alvast voor sollicitaties”. Ook voor bedrijven zijn er talloze mogelijkheden ontdekte ook Koninklijke Niestern Sander: “Onze doelgroep kan niet zomaar op de scheepswerf binnenlopen en is ook niet heel actief op internet. StartFest biedt een laagdrempelige manier om je bedrijf en vacatures te presenteren. We hebben al een aantal concrete leads en veel oriënterende gesprekken gehad. Ook voor Royal Wagenborg waar wij onderdeel van zijn”.



StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. Heb je deze editie van StartFest gemist? Geen probleem. Dinsdag 27 mei is StartFest in Assen in de Bonte Wever. Kijk voor meer informatie op www.startfest.nl



StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

