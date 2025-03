Ondernemer stopt met Brasserie La Vache in Veendam

VEENDAM – Ondernemer Bart van Bergem stopt per 31 december 2025 met Brasserie La Vache aan het Museumplein in Veendam.

Bart van Bergem bevestigd inmiddels de berichten dat hij eind dit jaar stopt met La Vache. “We hebben niet één specifieke reden daar mee zeggende meer dan één reden”, aldus de ondernemer. Maar sowieso hebben wij onze huurtermijn vol gemaakt per 31-12-2025.

Wat de meerdere redens zijn wil van Bergem niets over kwijt. “La Vache stopt op deze locatie maar dat wil niet zeggen dat de stekker uit La Vache gaat. Op dit moment is er vanuit Vastgoed Company het één en ander in beweging gezet door de makelaar maar meer dan dat weten wij ook niet, zo weet van Bergem te melden.

La Vache heeft als bedrijf potentie en wellicht is dat op een andere locatie maar dat is nog niet duidelijk of deze er wel of niet gaat komen, aldus de vertrekkende ondernemer.

